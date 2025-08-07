Icon

الملك سلمان وولي العهد يعزّيان رئيس غانا

الخميس ٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٨ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يعزّيان رئيس غانا
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس جون دراماني ماهاما رئيس جمهورية غانا، في وفاة كلٍ من وزير الدفاع ووزير البيئة والعلوم والتكنولوجيا ومسؤولين آخرين، إثر حادث تحطم مروحية عسكرية في منطقة أشانتي في جمهورية غانا.

وقال الملك سلمان: “علمنا بنبأ وفاة كل من وزير الدفاع، ووزير البيئة والعلوم والتكنولوجيا، ومسؤولين آخرين، إثر حادث تحطم مروحية عسكرية في منطقة أشانتي في جمهورية غانا، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، وألا تروا أي مكروه”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس جون دراماني ماهاما رئيس جمهورية غانا، في وفاة كلٍ من وزير الدفاع ووزير البيئة والعلوم والتكنولوجيا ومسؤولين آخرين، إثر حادث تحطم مروحية عسكرية في منطقة أشانتي في جمهورية غانا.

وقال سمو ولي العهد: “بلغني نبأ وفاة كل من وزير الدفاع، ووزير البيئة والعلوم والتكنولوجيا، ومسؤولين آخرين، إثر حادث تحطم مروحية عسكرية في منطقة أشانتي في جمهورية غانا، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، وألا تروا أي مكروه”.

