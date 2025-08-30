الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس التركي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية التركية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.

وعبَّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية التركية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.