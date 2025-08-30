الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس التركي مقتل رئيس برلمان أوكرانيا السابق أمطار ورياح نشطة على نجران حتى المساء ماسك غاضب من مهندس سرق أسرار غروك! درجات الحرارة اليوم.. الأحساء الأعلى بـ46 مئوية والسودة 12 المرور للسائقين: اتبعوا التدابير الوقائية على الطرق المنحدرة اختتام النسخة الثانية من الإبداع الأدبي وتكريم الفائزين بأكثر من مليون ريال وظائف شاغرة للجنسين بـ أرامكو الطبي وظائف شاغرة في شركة الفنار وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.
وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية التركية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.
وعبَّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية التركية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.