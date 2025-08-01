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بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة الاتحاد السويسري

الجمعة ١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٢:٠١ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة الاتحاد السويسري
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة كارين كلير – سوتر، رئيسة الاتحاد السويسري، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب الاتحاد السويسري الصديق اطراد التقدم والازدهار.

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كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة كارين كلير – سوتر، رئيسة الاتحاد السويسري، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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