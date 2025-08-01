الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة الاتحاد السويسري خطيب المسجد الحرام يحذر من وسائل التواصل: أصبحت مسرحًا للتفاخر والمقارنات فانتشر الحسد والبغضاء نزاهة توقف 142 شخصًا باتهامات الرشوة واستغلال النفوذ أمطار غزيرة وسيول وصواعق على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء جامعة طيبة تُتيح منح الألقاب المهنية والإكلينيكية للكوادر المتميزة في الصحة والتعليم فرق الإنقاذ في باكستان ترفض استرجاع جثة البطلة الأولمبية هل السفر خارج السعودية يؤثر أو يلغي التسجيل في حساب المواطن؟ وظائف شاغرة في مصفاة ساتورب وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية وظائف شاغرة بشركة CEER لصناعة السيارات
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة كارين كلير – سوتر، رئيسة الاتحاد السويسري، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.
وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب الاتحاد السويسري الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة كارين كلير – سوتر، رئيسة الاتحاد السويسري، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.