Icon

اقتران القمر مع المريخ في سماء الشمالية Icon اختلاس كهرباء من مسجد في القويعية Icon فيصل بن فرحان يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية Icon صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ 94 Icon الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو Icon رصد بقع شمسية عملاقة من سماء عرعر Icon جَدَاد النخيل في المدينة المنورة.. آخر مراحل جني التمور Icon جماهير النصر.. سور عالٍ لا يُخترق Icon مشاهد البرق والشلالات تزيّن سماء الباحة وطبيعتها Icon شرطة الرياض تباشر بلاغ امرأة تعرضت لاعتداء من رجلين و4 نساء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بمناسبة ذكرى استقلال بلادها

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة مولدوفا

الأربعاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٢:١٢ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة مولدوفا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة مايا ساندو رئيسة جمهورية مولدوفا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية مولدوفا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

قد يهمّك أيضاً
#أمر_ملكي: تعيين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشارا لـ الملك سلمان بمرتبة وزير

#أمر_ملكي: تعيين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشارا لـ الملك سلمان...

مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان.. قيام الموارد البشرية بإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل

مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان.. قيام الموارد البشرية بإدارة العلاقة التعاقدية بين...

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة مايا ساندو رئيسة جمهورية مولدوفا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية مولدوفا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان يوجه بمنح ماهر الدلبحي وسام الملك عبدالعزيز ومكافأة مليون ريال نظير شجاعته
أخبار رئيسية

الملك سلمان يوجه بمنح ماهر الدلبحي وسام...

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الأوروغواي
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الأوروغواي

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أوكرانيا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أوكرانيا

السعودية اليوم
الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من الرئيس المصري
السعودية اليوم

الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من الرئيس...

السعودية اليوم
تحويلة مرورية على تقاطع طريقي الملك سلمان وأبي بكر الصديق بالرياض
السعودية اليوم

تحويلة مرورية على تقاطع طريقي الملك سلمان...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب 
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب 

السعودية اليوم