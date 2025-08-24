الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أوكرانيا

موجة حارة على المنطقة الشرقية ارتفاع عدد ضحايا مأساة شاطئ أبو تلات في مصر ميزة جديدة من إنستغرام تنافس تيك توك الصندوق العقاري يُودع مليارًا و42 مليون ريال في حسابات مستفيدي الدعم السكني إرشادات للطلاب عند انتظار الحافلة المدرسية وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 15 موقعًا حول المملكة سعود كاتب: علينا التوقف عن الربط الخاطئ والضار بين كريستيانو ومشروعنا الرياضي وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY وظائف شاغرة بفروع شركة الحفر العربية انتظام الطلاب والطالبات في مدارس السعودية إيذانًا ببدء عام دراسي جديد
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب أوكرانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب أوكرانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.