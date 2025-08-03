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بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس النيجر

الأحد ٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١:٤٤ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس النيجر
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الفريق الأول عبدالرحمن تياني رئيس جمهورية النيجر رئيس الدولة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

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كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الفريق الأول عبدالرحمن تياني رئيس جمهورية النيجر رئيس الدولة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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