Icon

بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الجابون

الأحد ١٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٢:١٥ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الجابون
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بريس كلوتير أوليغي نغيما رئيس الجمهورية الجابونية رئيس الدولة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الجابونية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بريس كلوتير أوليغي نغيما رئيس الجمهورية الجابونية رئيس الدولة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الجابونية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

