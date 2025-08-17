ضبط 5 مخالفين لممارستهم صيد الأسماك في ينبع السجل العقاري يبدأ تسجيل 14623 قطعة عقارية في القصيم الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الجابون وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 13 موقعًا بمختلف المناطق سحب الحافلات المتهالكة في الجزائر بعد كارثة الوادي زلزال 6 درجات يوقع إصابات في سولاويسي الإندونيسية رياح وضباب وموجة حارة على المنطقة الشرقية برشلونة يفتتح مشواره في الدوري الإسباني بفوز على ريال مايوركا بايرن ميونيخ يتوّج بكأس السوبر الألمانية على فريق شتوتجارت الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلّب على وولفرهامبتون برباعية
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بريس كلوتير أوليغي نغيما رئيس الجمهورية الجابونية رئيس الدولة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الجابونية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بريس كلوتير أوليغي نغيما رئيس الجمهورية الجابونية رئيس الدولة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الجابونية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.