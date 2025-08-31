الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الجمهورية القرغيزية

اختراق إلكتروني الأضخم في تاريخ شركة جوجل صورة غامضة لـ ترامب تثير الجدل.. العالم سوف يفهم قريبًا برعاية الملك سلمان.. الرياض تستضيف مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار البلديات والإسكان تُطلق مبادرة تطوعك يبني مستقبلك “سلامة النقل” يوضح تفاصيل واقعة الطائرة السعودية بمطار هيثرو “أبو نايف للعقارات”.. خدمات عقارية متكاملة من الطائف إلى مختلف مناطق المملكة السجل العقاري يبدأ تسجيل 19 حيًا في جدة احذروا الأطعمة فائقة المعالجة.. تدمر الخصوبة وتزيد الوزن سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد جائزة كفاءة الطاقة تمدد فترة استقبال المشاركات
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس صادير جباروف، رئيس الجمهورية القرغيزية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية القرغيزية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس صادير جباروف، رئيس الجمهورية القرغيزية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبَّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية القرغيزية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.