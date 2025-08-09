Icon

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سنغافورة Icon ضبط 22072 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع Icon درجات الحرارة اليوم.. حفرالباطن 49 والسودة 14 Icon محننات الجمل.. الاثنين القادم أول أيام الكليبين Icon نجاح استمطار السحب لأول مرة بالصيف في الرياض Icon الاستخدام المفرط للشاشات يهدد صحة القلب Icon ترامب يلتقي بوتين في آلاسكا بعد أيام Icon السعودية ترحب بإعلان التوصل إلى اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان Icon أسعار النفط تستقر مع خسائر أسبوعية Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح مع أتربة على عدة مناطق  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سنغافورة

السبت ٩ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١:٣٩ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سنغافورة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس ثارمان شانموغاراتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سنغافورة الصديق اطراد التقدم والازدهار.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس النيجر

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس النيجر

مشاهد في بيت الملك سلمان : جمعة الغداء ولحظات ذهبية

مشاهد في بيت الملك سلمان : جمعة الغداء ولحظات ذهبية

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس ثارمان شانموغاراتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سنغافورة الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس النيجر
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس النيجر

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يعزّيان رئيس غانا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزّيان رئيس غانا

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان حاكم جامايكا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان حاكم جامايكا

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كوت ديفوار
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كوت...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ممثل الملك في جزر كوك
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ممثل الملك...

السعودية اليوم