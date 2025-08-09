الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سنغافورة ضبط 22072 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع درجات الحرارة اليوم.. حفرالباطن 49 والسودة 14 محننات الجمل.. الاثنين القادم أول أيام الكليبين نجاح استمطار السحب لأول مرة بالصيف في الرياض الاستخدام المفرط للشاشات يهدد صحة القلب ترامب يلتقي بوتين في آلاسكا بعد أيام السعودية ترحب بإعلان التوصل إلى اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان أسعار النفط تستقر مع خسائر أسبوعية توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح مع أتربة على عدة مناطق
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس ثارمان شانموغاراتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سنغافورة الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس ثارمان شانموغاراتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سنغافورة الصديق المزيد من التقدم والازدهار.