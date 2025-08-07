ضبط مواطن ومقيمَين لاستغلالهم الرواسب في حائل القبض على مخالف لترويجه مواد مخدرة في جازان الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كوت ديفوار تويوتا تخفض توقعات الأرباح السنوية وزير صربي يصاب بجلطة ويفقد النطق على الهواء مباشرة خلل يربك رحلات يونايتد إيرلاينز في عدة مطارات أميركية أرباح سال السعودية ترتفع 4% في الربع الثاني إلى 162.2 مليون ريال اليوم.. بدء تفعيل التطبيق الإلزامي لكود مشاريع البنية التحتية في الرياض أمطار وأتربة مُثارة على منطقة جازان حتى التاسعة مساء ديوان المظالم يفتح باب التقديم على التدريب التعاوني لطلبة الجامعات والمعاهد
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كوت ديفوار الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كوت ديفوار الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.