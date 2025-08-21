المياه توزع أكثر من 45.5 مليون م3 خلال الموسم السياحي في عسير والباحة والطائف الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب القبض على مخالف للصيد في أماكن محظورة بمحمية الإمام عبدالعزيز منصة مساند تحقق قفزات رقمية في 2025 الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود إيداع مبالغ دعم الحقيبة المدرسية للفصل الدراسي الأول بدء أعمال السجل العقاري في 15 حيًا بالمنطقة الشرقية وحائل انخفاض معدل البطالة بين السعوديات إلى 13% حملة لتعزيز الوعي بأهمية الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية بيع 3 صقور بـ111 ألف ريال في خامس ليالي المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة ذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده.
وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة ذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.