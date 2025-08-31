القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 160 كجم قات مخدر بعسير مصرع 33 وتضرر مليوني شخص جراء الفيضانات في باكستان 912 ألف جولة رقابية ورصد 252 ألف مخالفة لأنظمة العمل الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك ماليزيا بريطانيا تغلق سفارتها في القاهرة كبسولة ذكية ومبتكرة تحدث ثورة في عالم الطب الشخصي حرس الحدود بمكة يضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة انطلاق تمرين النجم الساطع بمشاركة القوات المسلحة السعودية في مصر الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الجمهورية القرغيزية اختراق إلكتروني الأضخم في تاريخ شركة جوجل
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر، ملك ماليزيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب ماليزيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لجلالة السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر، ملك ماليزيا، لذات المناسبة.
وعبَّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.