الملك سلمان وولي العهد يهنئان ممثل الملك في جزر كوك

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لمعالي السير توم مارسترز ممثل الملك في جزر كوك، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لمعاليه، ولحكومة وشعب جزر كوك الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لمعالي السير توم مارسترز ممثل الملك في جزر كوك، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لمعاليه، ولحكومة وشعب جزر كوك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.