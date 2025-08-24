الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من الرئيس المصري

دوريات المجاهدين تقبض على مقيم لترويجه الإمفيتامين في المدينة المنورة خالد بن سعود يشارك في الحملة الوطنية للتبرع بالدم جندي سعودي يكتب موقفًا إنسانيًا خالدًا.. بساطة الموقف تجسد الشهامة في أبهى صورها 165 قاعة دراسية تستقبل طلاب الجامعة الإسلامية من أكثر من 90 جنسية بيع أغلى صقر في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 بـ 1.2 مليون ريال الغذاء والدواء تعتمد تسجيل مستحضر تيزيلد لتأخير تطور السكري من النوع الأول السنغال تسجل أول إصابة مؤكدة بجدري القردة السجل العقاري يبدأ تسجيل 54062 قطعة عقارية في المنطقة الشرقية وجدة القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 160 كيلو قات في جازان عيون أبنائنا أولًا.. إرشادات لحماية النظر مع بداية العام الدراسي
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة خطية من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
تسلم الرسالة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة إيهاب أبو سريع.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات.