الملك سلمان يصل إلى الرياض قادمًا من جدة

الخميس ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٣:٤٠ مساءً
الملك سلمان يصل إلى الرياض قادمًا من جدة
المواطن - واس

وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، إلى الرياض قادمًا من جدة.
وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين، بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.
وقد وصل في معية خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- كل من صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين.
كما وصل في معيته -حفظه الله-، معالي رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العبّاد، ومعالي نائب رئيس الديوان الملكي الأستاذ فهد بن عبدالله العسكر، ومعالي نائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم الفيصل، ومعالي رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للعيادات الملكية الدكتور صالح بن علي القحطاني، ومعالي رئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد غادر جدة في وقت سابق اليوم.
وكان في وداعه -رعاه الله-، بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.

