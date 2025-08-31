الموارد البشرية: استحداث 49 ألف وظيفة للسعوديين

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توفير فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية، تشمل استحداث وتوثيق أكثر من 49,509 وظائف جديدة للسعوديين في القطاع الخاص منذ بداية العام.

وفي السياق ذاته، ضبطت الوزارة مخالفات عدّة مرتبطة بأنظمة حماية الأجور وتأخير دفع الرواتب، وقد تم التعامل معها بما يضمن صرف مستحقات العاملين في مواعيدها وحفظ حقوقهم، فيما أسهمت المتابعة المستمرة في تمكين العديد من المنشآت لتصحيح مسارها وتفادي تصعيد العقوبات، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تحسين بيئة العمل، ورفع مستوى الالتزام في القطاع الخاص.

وشهدت الفترة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى التزام منشآت القطاع الخاص بقرارات التوطين، وهو ما يعكس فعالية آليات الرقابة الميدانية وتكاملها مع سياسات الوزارة الرامية إلى تعزيز استقرار سوق العمل وترسيخ ممارسات الحوكمة فيه، ومكنت هذه التحسينات العديد من المنشآت من بلوغ أهداف التوطين المحددة لها، الأمر الذي انعكس إيجاباً على كفاءة السوق وقدرته على استقطاب الكفاءات الوطنية.

وفي إطار الشراكة المجتمعية، تلقت الوزارة عبر قنواتها الرسمية خلال الفترة نفسها 44,547 بلاغاً من أفراد المجتمع عن مخالفات تم رصدها في سوق العمل، جرى التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة وبشكل عاجل، مما يعكس فاعلية منظومة الرصد والاستجابة لدى الوزارة، كما استقبلت في الربع الأول من العام الحالي 14,657 بلاغاً تمت معالجتها ضمن المدد المحددة.