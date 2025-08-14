Icon

الخميس ١٤ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٧ صباحاً
المواقيت المكانية للحج والعمرة
المواطن - فريق التحرير

شددت وزارة الحج والعمرة على ضرورة التقيّد بالمواقيت المكانية التي حدّدها النبي ﷺ للإحرام، موضحة أن هذه المواقيت تختلف باختلاف جهة قدوم الحاج أو المعتمر.

وأوضحت الوزارة أن المواقيت المكانية تشمل:

ذو الحليفة: مخصّصة لأهل المدينة، وتبعد نحو 420 كيلومترًا عن مكة المكرمة.

ذات عِرق: مخصّصة لأهل العراق، وتبعد 92 كيلومترًا.

قرن المنازل: مخصّصة لأهل نجد، وتبعد 94 كيلومترًا.

يلملم: مخصّصة لأهل اليمن، وتبعد 115 كيلومترًا.

الجُحفة: مخصّصة لأهل الشام ومن في طريقهم، وتبعد 187 كيلومترًا عن مكة.

ودعت الوزارة عموم ضيوف الرحمن إلى الالتزام بالإحرام من هذه المواقيت، مؤكدة أن ذلك من شعائر النسك الواجبة شرعًا والتي ينبغي التقيد بها.

