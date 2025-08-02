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المواصفات: احذروا الشموع السحرية

السبت ٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٨ مساءً
المواصفات: احذروا الشموع السحرية
المواطن - فريق التحرير

نبهت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى المخاطر الجسيمة الناتجة عن استخدام “الشموع السحرية” القابلة للاشتعال الذاتي.

وأشارت الهيئة، عبر حسابها بمنصة “إكس”، إلى أن استخدام هذه الشموع بشكل غير مسؤول خلال الاحتفالات والمناسبات المنزلية قد يؤدي إلى تعريض الأرواح والممتلكات للخطر، خاصة إذا تُركت دون مراقبة أو قُربت من مواد سريعة الاشتعال.

وأوضحت أن هذه الشموع، رغم جاذبيتها البصرية التي تستهوي الأطفال، تشكل تهديدًا حقيقيًا للسلامة المنزلية، حيث يمكنها إعادة الاشتعال تلقائيًا بعد محاولة إطفائها، مما قد يتسبب في حرائق غير متوقعة.

ودعت الهيئة إلى توخي الحذر عند التعامل مع هذه الشموع، والتخلص منها بطريقة آمنة، مع التأكيد على ضرورة إطفائها بشكل كامل وعدم تركها مشتعلة دون إشراف. كما شددت على إبقائها بعيدة عن متناول الأطفال لمنع وقوع الحوادث.

 

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