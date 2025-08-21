Icon

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب  Icon القبض على مخالف للصيد في أماكن محظورة بمحمية الإمام عبدالعزيز Icon منصة مساند تحقق قفزات رقمية في 2025 Icon الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود Icon إيداع مبالغ دعم الحقيبة المدرسية للفصل الدراسي الأول Icon بدء أعمال السجل العقاري في 15 حيًا بالمنطقة الشرقية وحائل Icon انخفاض معدل البطالة بين السعوديات إلى 13% Icon حملة لتعزيز الوعي بأهمية الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية Icon بيع 3 صقور بـ111 ألف ريال في خامس ليالي المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 Icon زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب كامتشاتكا الروسية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أشارت الشركة إلى تحقيق استقرار ملحوظ في أداء الشبكات

المياه توزع أكثر من 45.5 مليون م3 خلال الموسم السياحي في عسير والباحة والطائف

الخميس ٢١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٣:٣٥ مساءً
المياه توزع أكثر من 45.5 مليون م3 خلال الموسم السياحي في عسير والباحة والطائف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة المياه الوطنية، تحقيقها مستهدفاتها التشغيلية في إدارة منظومة توزيع المياه خلال الموسم السياحي في مناطق عسير، الباحة، ومحافظة الطائف، حيث وزعت أكثر من (45.5) مليون متر مكعب من المياه، بما يعكس كفاءة الأداء، واستعدادات الشركة لتلبية الطلب المتزايد على المياه خلال موسم السياحة.

وبيّنت الشركة أن فرقها الفنية والإدارية عملت على مدار الساعة لضمان استمرارية الخدمة، وتوفير المياه بجودة عالية، وكفاءة تشغيلية متميزة. مبينة أن كوادرها الفنية والتشغيلية نفّذت خطط الطوارئ والصيانة الوقائية بكفاءة عالية، ما أسهم في الحد من الأعطال، والاستجابة الفورية للبلاغات الطارئة.

قد يهمّك أيضاً
الفيصل يطالب بجدول زمني عاجل لحل “طفوحات المياه”

الفيصل يطالب بجدول زمني عاجل لحل “طفوحات المياه”

بالصور.. مشروع نادر لنقل المياه من ساحل الشقيق إلى مرتفعات النماص

بالصور.. مشروع نادر لنقل المياه من ساحل الشقيق إلى مرتفعات النماص

ارتفاع ملحوظ في أعداد الزوار

وأوضحت أن مناطق عسير، الباحة، ومحافظة الطائف شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الزوار خلال موسم الصيف، مما استدعى مضاعفة الجهود التشغيلية، وتعزيز جاهزية شبكات المياه ومحطات الضخ والخزانات الرئيسية. موضحة أنها ضخت أكثر من (28.2) مليون متر مكعب من المياه في مناطقة عسير والباحة، بالإضافة إلى توزيع أكثر من (17.3) مليون متر مكعب في محافظة الطائف، مسجّلة زيادة تتجاوز نسبة (16%) مقارنة بالكميات المعتادة في غير موسم السياحة، كما عالجت الشركة أكثر من (22) مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي خلال الموسم، بمواصفات معالجة ثلاثية عبر محطات المعالجة البيئية المنتشرة في المناطق المستهدفة.

وأشارت الشركة إلى تحقيق استقرار ملحوظ في أداء الشبكات، وذلك بفضل اعتماد أحدث التقنيات في مراقبة عمليات الضخ وتحسين الكفاءة التشغيلية، إلى جانب الاستفادة من كوادر بشرية متخصصة سخرت خبراتها لخدمة المناطق السياحية. كما أكدت الشركة التزامها المستمر بتطوير منظومتها التشغيلية ورفع مستوى خدماتها، بما يلبي تطلعات المواطنين والمقيمين والزوار، ويسهم في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتحسين جودة الحياة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد