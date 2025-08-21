المياه توزع أكثر من 45.5 مليون م3 خلال الموسم السياحي في عسير والباحة والطائف

أعلنت شركة المياه الوطنية، تحقيقها مستهدفاتها التشغيلية في إدارة منظومة توزيع المياه خلال الموسم السياحي في مناطق عسير، الباحة، ومحافظة الطائف، حيث وزعت أكثر من (45.5) مليون متر مكعب من المياه، بما يعكس كفاءة الأداء، واستعدادات الشركة لتلبية الطلب المتزايد على المياه خلال موسم السياحة.

وبيّنت الشركة أن فرقها الفنية والإدارية عملت على مدار الساعة لضمان استمرارية الخدمة، وتوفير المياه بجودة عالية، وكفاءة تشغيلية متميزة. مبينة أن كوادرها الفنية والتشغيلية نفّذت خطط الطوارئ والصيانة الوقائية بكفاءة عالية، ما أسهم في الحد من الأعطال، والاستجابة الفورية للبلاغات الطارئة.

ارتفاع ملحوظ في أعداد الزوار

وأوضحت أن مناطق عسير، الباحة، ومحافظة الطائف شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الزوار خلال موسم الصيف، مما استدعى مضاعفة الجهود التشغيلية، وتعزيز جاهزية شبكات المياه ومحطات الضخ والخزانات الرئيسية. موضحة أنها ضخت أكثر من (28.2) مليون متر مكعب من المياه في مناطقة عسير والباحة، بالإضافة إلى توزيع أكثر من (17.3) مليون متر مكعب في محافظة الطائف، مسجّلة زيادة تتجاوز نسبة (16%) مقارنة بالكميات المعتادة في غير موسم السياحة، كما عالجت الشركة أكثر من (22) مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي خلال الموسم، بمواصفات معالجة ثلاثية عبر محطات المعالجة البيئية المنتشرة في المناطق المستهدفة.

وأشارت الشركة إلى تحقيق استقرار ملحوظ في أداء الشبكات، وذلك بفضل اعتماد أحدث التقنيات في مراقبة عمليات الضخ وتحسين الكفاءة التشغيلية، إلى جانب الاستفادة من كوادر بشرية متخصصة سخرت خبراتها لخدمة المناطق السياحية. كما أكدت الشركة التزامها المستمر بتطوير منظومتها التشغيلية ورفع مستوى خدماتها، بما يلبي تطلعات المواطنين والمقيمين والزوار، ويسهم في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتحسين جودة الحياة.