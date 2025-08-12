المياه: 6 أيام وتنتهي المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية أمطار ورياح نشطة على عددٍ من محافظات مكة المكرمة حساب المواطن: لا يتم النظر إلى القروض والالتزامات المالية أمطارٌ غزيرة على منطقة الباحة حتى الثامنة جريان الأودية وتدفّق الشلالات يرسمان لوحة طبيعية ساحرة في الباحة تركيا تُسيطر على 45 حريقًا اندلعوا في مختلف الولايات المرور: 4 حالات لتشغيل مصابيح المركبات توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على غالبية المناطق وظائف شاغرة لدى نسما وشركاؤها وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله
دعت شركة المياه الوطنية عملاءها الذين لديهم توصيلات مياه أو صرف صحي غير مسجلة أو غير نظامية، إلى الإسراع في تصحيح أوضاعهم والتسجيل قبل انتهاء المهلة التصحيحية المحددة في 18 أغسطس 2025م، مؤكدةً أن المبادرة الحالية تمثل فرصة للاستفادة من الإعفاء من الغرامات والمقابل المالي للتوصيلات المخالفة.
وأوضحت الشركة أن المهلة المتبقية لا تتجاوز 6 أيام، وبعدها ستنتهي فترة الإعفاء الممنوحة للمرتفقين بالخدمة بطريقة غير نظامية، أو الذين لم يقوموا بتسجيل توصيلاتهم، مشيرةً إلى أن إجراءات التصحيح والتسجيل متاحة عبر قنواتها الرسمية، سواءً من خلال تطبيق المياه الوطنية على الهواتف الذكية أو عبر الفرع الإلكتروني: هنا.