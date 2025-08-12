Icon

المياه: 6 أيام وتنتهي المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية Icon أمطار ورياح نشطة على عددٍ من محافظات مكة المكرمة Icon حساب المواطن: لا يتم النظر إلى القروض والالتزامات المالية Icon أمطارٌ غزيرة على منطقة الباحة حتى الثامنة  Icon جريان الأودية وتدفّق الشلالات يرسمان لوحة طبيعية ساحرة في الباحة Icon تركيا تُسيطر على 45 حريقًا اندلعوا في مختلف الولايات Icon المرور: 4 حالات لتشغيل مصابيح المركبات Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على غالبية المناطق  Icon وظائف شاغرة لدى نسما وشركاؤها Icon وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

المياه: 6 أيام وتنتهي المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية

الثلاثاء ١٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٠ صباحاً
المياه: 6 أيام وتنتهي المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

دعت شركة المياه الوطنية عملاءها الذين لديهم توصيلات مياه أو صرف صحي غير مسجلة أو غير نظامية، إلى الإسراع في تصحيح أوضاعهم والتسجيل قبل انتهاء المهلة التصحيحية المحددة في 18 أغسطس 2025م، مؤكدةً أن المبادرة الحالية تمثل فرصة للاستفادة من الإعفاء من الغرامات والمقابل المالي للتوصيلات المخالفة.

وأوضحت الشركة أن المهلة المتبقية لا تتجاوز 6 أيام، وبعدها ستنتهي فترة الإعفاء الممنوحة للمرتفقين بالخدمة بطريقة غير نظامية، أو الذين لم يقوموا بتسجيل توصيلاتهم، مشيرةً إلى أن إجراءات التصحيح والتسجيل متاحة عبر قنواتها الرسمية، سواءً من خلال تطبيق المياه الوطنية على الهواتف الذكية أو عبر الفرع الإلكتروني: هنا.

قد يهمّك أيضاً
تحذير من مجاري السيول وتجمعات المياه في جازان

تحذير من مجاري السيول وتجمعات المياه في جازان

بالصور.. انقطاع المياه والكهرباء عن (علوم الباحة) لأكثر من 10 ساعات

بالصور.. انقطاع المياه والكهرباء عن (علوم الباحة) لأكثر من 10 ساعات

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد