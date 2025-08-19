النصر إلى نهائي كأس السوبر بعد فوز مثير على الاتحاد

وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للطيران المدني وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى ساتورب سلمان للإغاثة يوزّع 2814 سلة غذائية في مرجعيون بلبنان الليلة الثالثة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 تشهد بيع صقرين بـ82 ألف ريال الملك سلمان وولي العهد يُعزيان رئيس باكستان تعليم تبوك يحدد مواعيد الاصطفاف الصباحي وبداية الحصة الأولى للعام الدراسي الجديد حضور لافت للسياح والعائلات الأجنبية في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق ابتداءً من الغد فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من عبدالله بن زايد
حجز نادي النصر بطاقة العبور إلى نهائي كأس السوبر، عقب فوزه على الاتحاد بنتيجة 2-1 في مواجهة نصف النهائي التي أُقيمت في هونج كونج.
وانتهى الشوط الأول بتعادل إيجابي 1-1، حيث افتتح السنغالي ساديو ماني التسجيل للنصر عند الدقيقة العاشرة، قبل أن يعادل ستيفن بيرجوين النتيجة للاتحاد في الدقيقة 16.
وتلقى ساديو ماني بطاقة حمراء مباشرة عند الدقيقة 25، بعد العودة إلى تقنية الفيديو (VAR)، ليكمل النصر اللقاء بعشرة لاعبين.
وفي الشوط الثاني، نجح النصر في تسجيل هدف الفوز عن طريق لاعبه جواو فيليكس، مستفيدًا من تمريرة رائعة من النجم كريستيانو رونالدو.
وبهذا الانتصار، ضرب النصر موعدًا في المباراة النهائية مع الفائز من مواجهة الأهلي والقادسية في إطار منافسات كأس السوبر.