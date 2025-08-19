النصر إلى نهائي كأس السوبر بعد فوز مثير على الاتحاد

حجز نادي النصر بطاقة العبور إلى نهائي كأس السوبر، عقب فوزه على الاتحاد بنتيجة 2-1 في مواجهة نصف النهائي التي أُقيمت في هونج كونج.

وانتهى الشوط الأول بتعادل إيجابي 1-1، حيث افتتح السنغالي ساديو ماني التسجيل للنصر عند الدقيقة العاشرة، قبل أن يعادل ستيفن بيرجوين النتيجة للاتحاد في الدقيقة 16.

وتلقى ساديو ماني بطاقة حمراء مباشرة عند الدقيقة 25، بعد العودة إلى تقنية الفيديو (VAR)، ليكمل النصر اللقاء بعشرة لاعبين.

وفي الشوط الثاني، نجح النصر في تسجيل هدف الفوز عن طريق لاعبه جواو فيليكس، مستفيدًا من تمريرة رائعة من النجم كريستيانو رونالدو.

وبهذا الانتصار، ضرب النصر موعدًا في المباراة النهائية مع الفائز من مواجهة الأهلي والقادسية في إطار منافسات كأس السوبر.