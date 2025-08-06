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يستهدف هواة ومحترفي التقنية والابتكارات ورواد الأعمال والمستثمرين

الوطني للفعاليات يستعد لإطلاق النسخة الثانية من مبادرة تقنية الفعاليات Event Tech 2025

الأربعاء ٦ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٠٩ مساءً
الوطني للفعاليات يستعد لإطلاق النسخة الثانية من مبادرة تقنية الفعاليات Event Tech 2025
المواطن - فريق التحرير

يستعد المركز الوطني للفعاليات لإطلاق النسخة الثانية من مبادرة “تقنية الفعاليات -“Event Tech 2025، من خلال إقامة الملتقى الذي يستهدف هواة ومحترفي التقنية والابتكارات ورواد الأعمال والمستثمرين، ويسعى إلى تعزيز الابتكار الرقمي، وتمكين رواد الأعمال في مجالات التقنية، مما يسهم في تسريع التحول الرقمي في صناعة الفعاليات.

تقنية الفعاليات Event Tech 2025

ويُقام ملتقى “تقنية الفعاليات – “Event Tech 2025 في “بيت الثقافة – مكتبة التعاون العامة” بالعاصمة الرياض، تأكيدًا للدعم المتواصل التقني في المملكة، ليشكّل المكان بذلك نقطة التقاء ملهمة بين الإبداع التقني والمعرفة ، وتأتي هذه النسخة استكمالاً لنجاح النسخة الأولى التي عُقدت العام الماضي، وشكلت منصة فعالة لتواصل الجهات الحكومية والخاصة مع المبتكرين، مما أتاح تحفيز التفكير الإبداعي واستكشاف الحلول التقنية الجديدة.

وتستهدف المبادرة مجموعة واسعة من الفئات المعنية بصناعة الفعاليات، بمن في ذلك المتخصصون والمبتكرون الذين يسعون لتطوير حلول تقنية تحدث فرقًا حقيقيًّا في تجارب الفعاليات وتعزز من أثرها.

رحلة معرفية

ويمثل الملتقى رحلة معرفية تبدأ من الذكاء الاصطناعي وتنتهي بعلم البيانات التي تعيد تشكيل مشهد الفعاليات، مرورًا بتجارب حية وجلسات حوارية يقودها خبراء بارزون، تناقش التوجهات العالمية والتحولات الرقمية في القطاع.

وتعكس المبادرة التزام المركز الوطني للفعاليات الراسخ بدعم مسيرة الابتكار الرقمي، وتعزيز جوانب الإبداع في قطاع الفعاليات. و للإطلاع على مزيد من المعلومات عن الملتقى يرجى زيارة الموقع الإلكتروني هنا.

 

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