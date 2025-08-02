Icon

ارتفاع أسعار الذهب اليوم  Icon التضخم يرتفع في النمسا إلى 3.5% Icon احذروا إفشاء الأسرار لـ تشات جي بي تي Icon ثوران بركان ليوتوبي في إندونيسيا Icon حوادث انفجار البطاريات تُهدد مستقبل هواتف غوغل Icon القبض على شخصين لسرقتهما مركبة آخر في وضع التشغيل بالرياض Icon بدء تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي على نماذج الذكاء الاصطناعي Icon استئناف حركة القطارات على خط سكة حديد رئيسي في ألمانيا بعد نشوب حرائق Icon الرجال أكثر عرضة للإصابة بمرض الصدفية Icon محافظ الطائف يطمئن على مصابي عربة الألعاب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

اليابان تشهد أعلى درجة حرارة على الإطلاق في يوليو

السبت ٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٣ صباحاً
اليابان تشهد أعلى درجة حرارة على الإطلاق في يوليو
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سجلت اليابان في شهر يوليو الماضي أعلى درجة حرارة على الإطلاق لمثل هذا الشهر منذ العام 1898، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية، في ظل موجات حر شديدة مدفوعة بتغير المناخ في مختلف أنحاء العالم.

وأكّدت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن هذا العام هو الثالث على التوالي الذي يُسجل فيه الأرخبيل أعلى معدل درجة حرارة لشهر يوليو.

قد يهمّك أيضاً
السعودية تودع الألعاب الآسيوية بعد الخسارة أمام اليابان

السعودية تودع الألعاب الآسيوية بعد الخسارة أمام اليابان

الخراشي يطالب مارفيك بالتنازل.. ويضع خطة الفوز على اليابان

الخراشي يطالب مارفيك بالتنازل.. ويضع خطة الفوز على اليابان

وأوضحت الوكالة “أن درجات الحرارة في البلاد كانت أعلى من المعدل الطبيعي بمقدار 2.89 درجة مئوية”، أي أكثر من الرقم القياسي المسجل في يوليو 2024 والبالغ 2.16 درجة مئوية.

وينبه خبراء الأرصاد اليابانيون إلى عدم وجود علاقة مباشرة بين الظواهر الجوية المذكورة (كارتفاع درجات الحرارة في فترة معينة) والتغير المناخي طويل الأمد، لكنهم يشيرون إلى أن الاحترار العالمي يزيد من حدة الظواهر الجوية غير المتوقعة في السنوات الأخيرة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد