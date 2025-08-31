Icon

انطلاق أعمال النسخة العاشرة من “واحة الإعلام” Icon التعليم تنشر جداول الحصص اليومية للأسبوع الثاني Icon الإفطار اليومي للطلاب أساس التحصيل الدراسي والتركيز Icon السعودية تشارك في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025 Icon علماء يحددون البكتيريا المسؤولة عن أول جائحة في تاريخ البشر Icon الشؤون الإسلامية تكشف حالتي اختلاس كهرباء من مساجد بمحافظة الشماسية Icon ضبط سيدة شوهت وجه عروس طليقها في مصر Icon محكمة أمريكية توقف إعدام رجل فقد ذاكرته Icon حرس الحدود يحبط تهريب 12,680 قرص إمفيتامين مخدر بالجوف Icon 5 أطعمة تقي من التجاعيد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بالتزامن مع الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات

انطلاق أعمال النسخة العاشرة من “واحة الإعلام”

الأحد ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٦ مساءً
انطلاق أعمال النسخة العاشرة من “واحة الإعلام”
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الإعلام اليوم عن انطلاق أعمال النسخة العاشرة من “واحة الإعلام”، التي تُقام بالشراكة مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية خلال الفترة من 31 أغسطس – 3 سبتمبر 2025، في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بمدينة الرياض، بالتزامن مع أعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR25).

وصُممت هذه النسخة عبر مساحة تبلغ 4,000 متر مربع مزوّدة بأحدث التقنيات، وتضم عدة مناطق مخصصة؛ لتستقبل أكثر من 3 آلاف زائر دولي ومحلي من المختصين والمهتمين في مختلف المجالات.

قد يهمّك أيضاً
خالد السليمان يتحدث عن المشاهير : البعض أصبح مندفعًا بلا فرامل !

خالد السليمان يتحدث عن المشاهير : البعض أصبح مندفعًا بلا فرامل !

غازي القصيبي شخصية العام.. وزارة الإعلام تحتفي باليوم العالمي للشعر

غازي القصيبي شخصية العام.. وزارة الإعلام تحتفي باليوم العالمي للشعر

النسخة العاشرة من واحة الإعلام

وتتيح الواحة للزوار تجربة غامرة عبر مناطق رئيسة من أبرزها: منطقة “وادي الواحة” التي تتضمن شاشات للبث المباشر لأعمال المعرض المصاحب والحفل الافتتاحي للندوة، إلى جانب مجموعة من الخدمات الإعلامية والتقنية المتخصصة, وتضم منطقة “معرض الواحة” التي تسرد حكايات المشروعات التحوّلية لرؤية المملكة 2030 وارتباطها بالتحول الرقمي، وتعرض أبرز الابتكارات والتقنيات التنظيمية (RegTech) عبر أجنحة تفاعلية متكاملة، إضافة إلى أربعة أستوديوهات مخصصة للقنوات التلفزيونية المحلية والدولية.

وتشهد النسخة العاشرة ابتكارًا جديدًا يتمثل في “الجسر الرقمي”، وهو تجربة بصرية تفاعلية صُمم ليحاكي رحلة التحول الرقمي في المملكة، حيث يخوض الزائر تجربة تقنية متكاملة تجسد التطور الحضاري والتقني عبر العصور، رابطًا بين التحولات البشرية والتحولات الرقمية بأسلوب مبتكر يعكس ملامح مستقبل المملكة الرقمي.

وتشارك في أجنحة الواحة عدة جهات حكومية وخاصة، من بينها وزارة الرياضة، وهيئة تطوير منطقة عسير، والبنك الأهلي السعودي، وموبايلي، وتضم أجنحة لمشاريع ومبادرات وطنية كبرى منها: نيوم، وروح السعودية، إضافةً إلى عدة شركات محلية وعالمية في قطاع الاتصالات والتقنية.

وتُعد “واحة الإعلام” منصة متكاملة أطلقتها وزارة الإعلام؛ بهدف تعزيز الحضور الإعلامي للمملكة في أبرز المحافل الدولية، وتوفير بيئة احترافية تواكب التحولات التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030.

يُذكر أن الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات تُعد حدثًا دوليًّا سنويًّا بارزًا، تستضيفه المملكة العربية السعودية في العاصمة الرياض بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، تحت شعار “التنظيم من أجل التنمية الرقمية المستدامة”. ويشهد الحدث حضورًا واسعًا من أصحاب المعالي الوزراء، ورؤساء هيئات تنظيمية، ومطوري السياسات، وقادة القطاع الخاص من أكثر من 190 دولة حول العالم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد