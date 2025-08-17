Icon

بايرن ميونيخ يتوّج بكأس السوبر الألمانية على فريق شتوتجارت

الأحد ١٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٤ صباحاً
المواطن - واس

تُوّج فريق بايرن ميونيخ بلقب كأس السوبر الألمانية لكرة القدم بعد فوزه على شتوتجارت بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت.

وسجّل المهاجم هاري كين الهدف الأول لبايرن ميونخ في الدقيقة (18) مستغلًا خطأ دفاعيًا من لوكا جاكيز، قبل أن يضيف الكولومبي لويس دياز الهدف الثاني برأسية في الدقيقة (77).

وتمكن شتوتجارت في الوقت بدل الضائع، من تقليص الفارق عن طريق لاعبه جيمي ليويلينج، لتنتهي المواجهة بفوز بايرن وتتويجه بأول ألقابه هذا الموسم.

