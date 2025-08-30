بتوجيهات نائب أمير الرياض.. إزالة سوق الإبل في الحائر

بتوجيهات نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أزالت اللجنة الفرعية لمراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات بمدينة الرياض، اليوم السبت، سوق الإبل في الحائر.

وبحسب ما ذكرت إمارة منطقة الرياض، عبر منصة إكس جرى إزالة أكثر من 3,200 تعدٍ على أراضٍ حكومية تجاوزت مساحتها الإجمالية أكثر من 2 مليون و58 ألف م².

وقالت الإمارة إن السوق كان يُدار بطرق غير نظامية، وأحدث آثارًا سلبية على سكان الأحياء المجاورة.