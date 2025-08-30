بتوجيهات نائب أمير الرياض.. إزالة سوق الإبل في الحائر

ضبط 20319 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس التركي مقتل رئيس برلمان أوكرانيا السابق أمطار ورياح نشطة على نجران حتى المساء ماسك غاضب من مهندس سرق أسرار غروك! درجات الحرارة اليوم.. الأحساء الأعلى بـ46 مئوية والسودة 12 المرور للسائقين: اتبعوا التدابير الوقائية على الطرق المنحدرة اختتام النسخة الثانية من الإبداع الأدبي وتكريم الفائزين بأكثر من مليون ريال وظائف شاغرة للجنسين بـ أرامكو الطبي وظائف شاغرة في شركة الفنار
بتوجيهات نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أزالت اللجنة الفرعية لمراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات بمدينة الرياض، اليوم السبت، سوق الإبل في الحائر.
وبحسب ما ذكرت إمارة منطقة الرياض، عبر منصة إكس جرى إزالة أكثر من 3,200 تعدٍ على أراضٍ حكومية تجاوزت مساحتها الإجمالية أكثر من 2 مليون و58 ألف م².
وقالت الإمارة إن السوق كان يُدار بطرق غير نظامية، وأحدث آثارًا سلبية على سكان الأحياء المجاورة.