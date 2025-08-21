Icon

بدء أعمال السجل العقاري في 15 حيًا بالمنطقة الشرقية وحائل Icon انخفاض معدل البطالة بين السعوديات إلى 13% Icon حملة لتعزيز الوعي بأهمية الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية Icon بيع 3 صقور بـ111 ألف ريال في خامس ليالي المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 Icon زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب كامتشاتكا الروسية Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى المساء Icon ارتفاع تكاليف البناء في السعودية بنسبة 0.7%خلال يوليو 2025 Icon السيبراني يحذر: حدثوا أجهزة Apple Icon وفاة القاضي الرحيم فرانك كابريو بعد صراع مع المرض Icon تحويلة مرورية على تقاطع طريقي الملك سلمان وأبي بكر الصديق بالرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

بدء أعمال السجل العقاري في 15 حيًا بالمنطقة الشرقية وحائل

الخميس ٢١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٢:١٠ مساءً
بدء أعمال السجل العقاري في 15 حيًا بالمنطقة الشرقية وحائل
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنتْ الهيئة العامة للعقار بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ (31,750) قطعة عقارية في (14) حيًا بالمنطقة الشرقية منها (9) أحياء في محافظة حفر الباطن، و(5) أحياء بمحافظة القيصومة، ابتداءً من 12 أكتوبر 2025م، الموافق 20 ربيع الثاني 1447هـ، وحتى نهاية يوم 15 يناير 2026م، الموافق 26 رجب 1447هـ، فيما ستبدأ أعمال التسجيل العيني للعقار لـ (3,222) قطعة عقارية في (حي الياسمين) بمدينة حائل، ابتداءً من 5 أكتوبر 2025م، الموافق 13 ربيع الثاني 1447هـ، وحتى نهاية يوم 8 يناير 2025م، الموافق 19 رجب 1447هـ.

الأحياء المستفيدة

وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة بالمنطقة الشرقية تشمل الأحياء التالية في محافظة حفر الباطن: (حي الربوة، حي النزهة، حي النهضة، حي أبو موسى الأشعري، حي البلدية، حي المصيف، حي الرائد ، حي النخيل، حي الوادي)، كما يشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة القيصومة: (حي النسيم، حي الشفاء، حي الأندلس، حي الفيصلية، حي العزيزية) ، مُبينةً أنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.

قد يهمّك أيضاً
بدء أعمال السجل العقاري لـ 39 حيًا في الرياض والمدينة المنورة

بدء أعمال السجل العقاري لـ 39 حيًا في الرياض والمدينة المنورة

السجل العقاري يبدأ تسجيل 4،774 قطعة عقارية بالمدينة

السجل العقاري يبدأ تسجيل 4،774 قطعة عقارية بالمدينة

التسجيل الأول للعقارات

وأشارت “هيئة العقار” إلى أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية: https://rer.sa، أو عن طريق مراكز الخدمة، مشيرةً إلى أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل. ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.

وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السجل العقاري يبدأ تسجيل 14623 قطعة عقارية في القصيم
السعودية اليوم

السجل العقاري يبدأ تسجيل 14623 قطعة عقارية...

السعودية اليوم
بدء أعمال السجل العقاري في 23 حيًا بمنطقتي القصيم ومكة المكرمة
السعودية اليوم

بدء أعمال السجل العقاري في 23 حيًا...

السعودية اليوم