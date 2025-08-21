بدء أعمال السجل العقاري في 15 حيًا بالمنطقة الشرقية وحائل انخفاض معدل البطالة بين السعوديات إلى 13% حملة لتعزيز الوعي بأهمية الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية بيع 3 صقور بـ111 ألف ريال في خامس ليالي المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب كامتشاتكا الروسية أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى المساء ارتفاع تكاليف البناء في السعودية بنسبة 0.7%خلال يوليو 2025 السيبراني يحذر: حدثوا أجهزة Apple وفاة القاضي الرحيم فرانك كابريو بعد صراع مع المرض تحويلة مرورية على تقاطع طريقي الملك سلمان وأبي بكر الصديق بالرياض
أعلنتْ الهيئة العامة للعقار بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ (31,750) قطعة عقارية في (14) حيًا بالمنطقة الشرقية منها (9) أحياء في محافظة حفر الباطن، و(5) أحياء بمحافظة القيصومة، ابتداءً من 12 أكتوبر 2025م، الموافق 20 ربيع الثاني 1447هـ، وحتى نهاية يوم 15 يناير 2026م، الموافق 26 رجب 1447هـ، فيما ستبدأ أعمال التسجيل العيني للعقار لـ (3,222) قطعة عقارية في (حي الياسمين) بمدينة حائل، ابتداءً من 5 أكتوبر 2025م، الموافق 13 ربيع الثاني 1447هـ، وحتى نهاية يوم 8 يناير 2025م، الموافق 19 رجب 1447هـ.
وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة بالمنطقة الشرقية تشمل الأحياء التالية في محافظة حفر الباطن: (حي الربوة، حي النزهة، حي النهضة، حي أبو موسى الأشعري، حي البلدية، حي المصيف، حي الرائد ، حي النخيل، حي الوادي)، كما يشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة القيصومة: (حي النسيم، حي الشفاء، حي الأندلس، حي الفيصلية، حي العزيزية) ، مُبينةً أنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.
وأشارت “هيئة العقار” إلى أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية: https://rer.sa، أو عن طريق مراكز الخدمة، مشيرةً إلى أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل. ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.
وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.