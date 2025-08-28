Icon

اقتران القمر مع المريخ في سماء الشمالية Icon اختلاس كهرباء من مسجد في القويعية Icon فيصل بن فرحان يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية Icon صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ 94 Icon الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو Icon رصد بقع شمسية عملاقة من سماء عرعر Icon جَدَاد النخيل في المدينة المنورة.. آخر مراحل جني التمور Icon جماهير النصر.. سور عالٍ لا يُخترق Icon مشاهد البرق والشلالات تزيّن سماء الباحة وطبيعتها Icon شرطة الرياض تباشر بلاغ امرأة تعرضت لاعتداء من رجلين و4 نساء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بداية من 24 أغسطس حتى نهاية يوم 27 نوفمبر

بدء أعمال السجل العقاري لـ 65,217 قطعة عقارية في منطقة مكة المكرمة

الخميس ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣٠ مساءً
بدء أعمال السجل العقاري لـ 65,217 قطعة عقارية في منطقة مكة المكرمة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنتْ الهيئة العامة للعقار، بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ (65,217) قطعة عقارية في (19) حيًا بمحافظة جدة في منطقة مكة المكرمة، بداية من 24 أغسطس حتى نهاية يوم 27 نوفمبر 2025م الموافق 6 جمادى الأخر 1447هـ ولمدة 3 أشهر.

وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل الأحياء التالية بمحافظة جدة: (حي الربيع، وحي الغربية، وحي العبير، وحي البحيرات، وحي الجزيرة، وحي الزهور، وحي الزمرد، وحي الغدير، وحي الخليج، وحي الدرة، وحي الشويضي، وحي البغدادية الغربية، وحي العمارية، وحي الصحيفة، وجزءًا من ميناء جدة الإسلامي، البلد/ 002001117، البلد/ 002001026، البلد/ 002001182، البلد/ 002001027)، مُبينةً بأنَّ اختيار الأحياء والمخططات جرى وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء، التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.

قد يهمّك أيضاً
السجل العقاري يبدأ تسجيل 20 حيًا في الأحساء

السجل العقاري يبدأ تسجيل 20 حيًا في الأحساء

أسماء أحياء المدينة المشمولة بالتسجيل العقاري

أسماء أحياء المدينة المشمولة بالتسجيل العقاري

وأشارت إلى أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa/ أو عن طريق مراكز الخدمة، منوهةً أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.

ودعت الهيئة مُلاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل, مضيفةً أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار والتي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.

وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري؛ ويهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السجل العقاري يبدأ تسجيل 54062 قطعة عقارية في المنطقة الشرقية وجدة
السعودية اليوم

السجل العقاري يبدأ تسجيل 54062 قطعة عقارية...

السعودية اليوم