بدء أعمال السجل العقاري لـ 65,217 قطعة عقارية في منطقة مكة المكرمة

أعلنتْ الهيئة العامة للعقار، بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ (65,217) قطعة عقارية في (19) حيًا بمحافظة جدة في منطقة مكة المكرمة، بداية من 24 أغسطس حتى نهاية يوم 27 نوفمبر 2025م الموافق 6 جمادى الأخر 1447هـ ولمدة 3 أشهر.

وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل الأحياء التالية بمحافظة جدة: (حي الربيع، وحي الغربية، وحي العبير، وحي البحيرات، وحي الجزيرة، وحي الزهور، وحي الزمرد، وحي الغدير، وحي الخليج، وحي الدرة، وحي الشويضي، وحي البغدادية الغربية، وحي العمارية، وحي الصحيفة، وجزءًا من ميناء جدة الإسلامي، البلد/ 002001117، البلد/ 002001026، البلد/ 002001182، البلد/ 002001027)، مُبينةً بأنَّ اختيار الأحياء والمخططات جرى وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء، التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.

وأشارت إلى أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa/ أو عن طريق مراكز الخدمة، منوهةً أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.

ودعت الهيئة مُلاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل, مضيفةً أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار والتي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.

وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري؛ ويهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.