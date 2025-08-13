بدء نفاذ لائحة رسوم الأراضي البيضاء برسوم سنوية تصل إلى 10% من قيمة الأرض

أعلنت وزارة البلديات والإسكان اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء.

وأكدت وزارة البلديات والإسكان بدء نفاذ اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء برسوم سنوية تصل إلى 10% من قيمة الأرض.

وقالت الوزارة إن اللائحة تعتمد آلية مُطورة لتطبيق الرسوم من خلال تقسيم النطاقات الجغرافية المستهدفة إلى شرائح بناءً على أولويات التطوير العمراني داخل المدينة.

وحددت اللائحة 5 شروط تُخضِع الأرض البيضاء للرسم، من بينها ألا تقل مساحة الأرض، أو مجموع مساحة الأراضي المملوكة لمالك واحد الخاضعة للتطبيق في نطاق المدينة، عن 5 آلاف م2.