بدء نفاذ لائحة رسوم الأراضي البيضاء برسوم سنوية تصل إلى 10% من قيمة الأرض

أعلنت وزارة البلديات والإسكان اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء.
وأكدت وزارة البلديات والإسكان بدء نفاذ اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء برسوم سنوية تصل إلى 10% من قيمة الأرض.
وقالت الوزارة إن اللائحة تعتمد آلية مُطورة لتطبيق الرسوم من خلال تقسيم النطاقات الجغرافية المستهدفة إلى شرائح بناءً على أولويات التطوير العمراني داخل المدينة.
وحددت اللائحة 5 شروط تُخضِع الأرض البيضاء للرسم، من بينها ألا تقل مساحة الأرض، أو مجموع مساحة الأراضي المملوكة لمالك واحد الخاضعة للتطبيق في نطاق المدينة، عن 5 آلاف م2.