Icon

ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الإمام فيصل Icon إحباط تهريب 33 كيلو قات في جازان Icon قلعة مروان.. معلم شامخ يطل على مزارع النخيل في الطائف Icon حرس الحدود في جازان يُنقذ 3 مواطنين من الغرق أثناء السباحة Icon ما إجراءات حماية بوتين في ألاسكا؟ Icon أفالون فارما توزع أرباحًا نقدية بواقع 1.1 ريال للسهم عن النصف الأول Icon خروج 35 عربة قطار عن مسارها في تكساس Icon تحذير أمني عال الخطورة بشأن ثغرات أمنية في منتجات Foxit Icon وظائف هندسية شاغرة بـ هيئة سدايا Icon 17 وظيفة شاغرة في شركة PARSONS Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

بدء نفاذ لائحة رسوم الأراضي البيضاء برسوم سنوية تصل إلى 10% من قيمة الأرض

الأربعاء ١٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٣:٥١ مساءً
بدء نفاذ لائحة رسوم الأراضي البيضاء برسوم سنوية تصل إلى 10% من قيمة الأرض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة البلديات والإسكان اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء.

وأكدت وزارة البلديات والإسكان بدء نفاذ اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء برسوم سنوية تصل إلى 10% من قيمة الأرض.

قد يهمّك أيضاً
برنامج رسوم الأراضي البيضاء يوضح أبرز تعديلات اللائحة التنفيذية

برنامج رسوم الأراضي البيضاء يوضح أبرز تعديلات اللائحة التنفيذية

برنامج الأراضي البيضاء يستكمل إجراءات تطبيق الرسوم في 17 مدينة جديدة

برنامج الأراضي البيضاء يستكمل إجراءات تطبيق الرسوم في 17 مدينة جديدة

وقالت الوزارة إن اللائحة تعتمد آلية مُطورة لتطبيق الرسوم من خلال تقسيم النطاقات الجغرافية المستهدفة إلى شرائح بناءً على أولويات التطوير العمراني داخل المدينة.

وحددت اللائحة 5 شروط تُخضِع الأرض البيضاء للرسم، من بينها ألا تقل مساحة الأرض، أو مجموع مساحة الأراضي المملوكة لمالك واحد الخاضعة للتطبيق في نطاق المدينة، عن 5 آلاف م2.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد