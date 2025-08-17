برشلونة يفتتح مشواره في الدوري الإسباني بفوز على ريال مايوركا

استهل فريق برشلونة مشواره نحو لقب الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على مضيفه ريال مايوركا بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم أمس على ملعب “سون مويكس” بمدينة مايوركا، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وسجّل أهداف برشلونة النجم البرازيلي رافينها في الدقيقة السابعة، والإسباني فيران توريس في الدقيقة (23)، وأضاف مواطنه لامين يامال الهدف الثالث في الدقيقة (94).