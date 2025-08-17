برشلونة يفتتح مشواره في الدوري الإسباني بفوز على ريال مايوركا

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على عدة مناطق الأفواج الأمنية تقبض على مخالف لتهريبه 57 كيلو قات في عسير جامعة الباحة تعلن مواعيد تسجيل الجداول للفصل الدراسي الأول 1447هـ وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر وظائف شاغرة لدى فروع شركة PARSONS وظائف شاغرة في شركة معادن طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني غدًا عبر أبشر سيدة السحاب.. المندق تتلحّف جبالها بالضباب مع قطرات المطر 90 ألف ريال عقوبة صيد المها العربي السعودية ترحب بقمة ألاسكا وتدعم جميع الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الروسية – الأوكرانية
استهل فريق برشلونة مشواره نحو لقب الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على مضيفه ريال مايوركا بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم أمس على ملعب “سون مويكس” بمدينة مايوركا، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني.
وسجّل أهداف برشلونة النجم البرازيلي رافينها في الدقيقة السابعة، والإسباني فيران توريس في الدقيقة (23)، وأضاف مواطنه لامين يامال الهدف الثالث في الدقيقة (94).