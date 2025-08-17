Icon

برشلونة يفتتح مشواره في الدوري الإسباني بفوز على ريال مايوركا

الأحد ١٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٦ صباحاً
برشلونة يفتتح مشواره في الدوري الإسباني بفوز على ريال مايوركا
المواطن - واس

استهل فريق برشلونة مشواره نحو لقب الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على مضيفه ريال مايوركا بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم أمس على ملعب “سون مويكس” بمدينة مايوركا، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وسجّل أهداف برشلونة النجم البرازيلي رافينها في الدقيقة السابعة، والإسباني فيران توريس في الدقيقة (23)، وأضاف مواطنه لامين يامال الهدف الثالث في الدقيقة (94).

