مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

في نسخته التاسعة خلال أكتوبر القادم

برعاية الملك سلمان.. الرياض تستضيف مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار

الأحد ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١:٠٧ مساءً
برعاية الملك سلمان.. الرياض تستضيف مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار
المواطن - واس

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، تستضيف مدينة الرياض، خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر 2025م، مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته التاسعة، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، تحت شعار “مفتاح الازدهار”.

ويُعدّ المؤتمر منصةً عالميةً بارزة تجمع كبار القادة والمستثمرين وصناع القرار؛ بهدف استكشاف سبل توظيف الاستثمار في بناء مستقبل مزدهر ومستدام للإنسانية.

وسيركز المؤتمر على التحديات التي تُعيق التقدم من خلال استعراض “تناقضات الابتكار”، وستناقش الجلسات كيف تدفع التطورات في التقنية والسياسات عجلة النمو، وكيف تُتيح طفرات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة فرصًا جديدة، إضافة إلى تأثير التوترات الجيوسياسية، وتفاوت الموارد على التواصل العالمي.

وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية والرئيس المكلَّف لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس، أن المؤتمر يُعد ملتقى لتبادل الأفكار المبتكرة، وعقد الشراكات الإستراتيجية، والدفع نحو تحقيق الرخاء والتقدم.

وسيبدأ المؤتمر بلقاءات حصرية لكبار المستثمرين والمديرين التنفيذيين وصناع السياسات، في جلسات خاصة تهدف إلى تعزيز النقاشات.

كما ستعقد في المؤتمر الرئيس يومي 28 و29 أكتوبر، مجموعة متنوعة من الجلسات التي ستتناول موضوعات حيوية مثل: تأثير الذكاء الاصطناعي والروبوتات على الإنتاجية، وتكوين الثروة في ظل تزايد عدم المساواة، والآثار الجيواقتصادية لندرة الموارد، والتحولات الديموغرافية التي تُعيد تشكيل القوى العاملة المستقبلية، إلى جانب إستراتيجيات تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.

ويختتم المؤتمر أعماله في 30 أكتوبر بـ “يوم الاستثمار”، المخصص لإبرام الصفقات المهمة، وتأسيس شبكات العلاقات، واستعراض تقنيات المستقبل، واستكشاف إستراتيجيات المشاريع.

ومن المقرر أن تُعلن المبادرة لاحقًا عن برامج إضافية، تشمل ورش عمل متخصصة وفعاليات للتواصل.

ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 7500 مشاركٍ و600 متحدثٍ بارز من خلال 250 جلسة حوارية؛ مما يُعزّز مكانة الرياض مركزًا عالميًا رائدًا يجمع القياديين والمبتكرين من مختلف دول العالم؛ لتحويل الرؤى إلى إستراتيجيات عملية تُشكّل مستقبل الاستثمار.

