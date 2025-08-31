بريطانيا تغلق سفارتها في القاهرة

أعلنت السفارة البريطانية في القاهرة إغلاق مبنى السفارة الرئيسي في العاصمة المصرية، اليوم الأحد، وذلك بعد ساعات قليلة من رفع السلطات المصرية الحواجز الأمنية خارجه.

بريطانيا تغلق سفارتها في مصر

وأوضحت السفارة في بيان، أن السلطات المصرية أزالت الحواجز الأمنية خارج السفارة في القاهرة، مضيفة أنه سيتم إغلاق مبنى السفارة الرئيسي ريثما تتم مراجعة تأثير هذه التغييرات.

وكانت السلطات المصرية قد رفعت الحواجز الخرسانية المحيطة بالسفارة البريطانية في منطقة غاردن سيتي بالقاهرة، مؤكدة أن ذلك يهدف لتسهيل المرور في المنطقة والشوارع المحيطة.