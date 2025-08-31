الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك ماليزيا بريطانيا تغلق سفارتها في القاهرة كبسولة ذكية ومبتكرة تحدث ثورة في عالم الطب الشخصي حرس الحدود بمكة يضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة انطلاق تمرين النجم الساطع بمشاركة القوات المسلحة السعودية في مصر الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الجمهورية القرغيزية اختراق إلكتروني الأضخم في تاريخ شركة جوجل صورة غامضة لـ ترامب تثير الجدل.. العالم سوف يفهم قريبًا برعاية الملك سلمان.. الرياض تستضيف مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار البلديات والإسكان تُطلق مبادرة تطوعك يبني مستقبلك
أعلنت السفارة البريطانية في القاهرة إغلاق مبنى السفارة الرئيسي في العاصمة المصرية، اليوم الأحد، وذلك بعد ساعات قليلة من رفع السلطات المصرية الحواجز الأمنية خارجه.
وأوضحت السفارة في بيان، أن السلطات المصرية أزالت الحواجز الأمنية خارج السفارة في القاهرة، مضيفة أنه سيتم إغلاق مبنى السفارة الرئيسي ريثما تتم مراجعة تأثير هذه التغييرات.
وكانت السلطات المصرية قد رفعت الحواجز الخرسانية المحيطة بالسفارة البريطانية في منطقة غاردن سيتي بالقاهرة، مؤكدة أن ذلك يهدف لتسهيل المرور في المنطقة والشوارع المحيطة.