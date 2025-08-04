بكين تصدر أعلى مستوى تحذير مع توقع هطول أمطار غزيرة

أصدرت بلدية بكين أعلى مستوى من التحذير بسبب توقعات بهطول أمطار غزيرة، قد تصل كميتها إلى 200 ملم في بعض الضواحي، مما يهدد بفيضانات مفاجئة وانهيارات طينية.

ودعت السلطات السكان إلى عدم مغادرة منازلهم إلا للضرورة القصوى.

ويأتي هذا التحذير بعد أيام من أمطار مدمرة ضربت شمال البلاد، تسببت في وفاة (44) شخصًا وفقدان (99) آخرين، معظمهم داخل دار للمسنين في منطقة مييون، التي لا تزال مصنفة ضمن المناطق الأكثر عرضة للخطر، إلى جانب فانغشان ومينتوقو وهوايروو.