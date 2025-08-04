بكين تصدر أعلى مستوى تحذير مع توقع هطول أمطار غزيرة تراجع أسعار النفط وسط قرار أوبك+ بزيادة الإنتاج سلمان للإغاثة يوزّع 405 سلال غذائية في مرجعيون اللبنانية توكلنا يتيح استعراض خدماته من مختلف أنحاء دول العالم القبض على مواطن لترويجه الشبو في الشمالية وظائف شاغرة لدى الشركة السعودية للموانئ وظائف شاغرة في شركة مطارات جدة وظائف شاغرة بشركة طيران الرياض ولي العهد يستقبل رئيس وزراء الكويت سفارة السعودية لدى بريطانيا تتابع واقعة وفاة الطالب السعودي وتنسيق لنقل الجثمان إلى المملكة
أصدرت بلدية بكين أعلى مستوى من التحذير بسبب توقعات بهطول أمطار غزيرة، قد تصل كميتها إلى 200 ملم في بعض الضواحي، مما يهدد بفيضانات مفاجئة وانهيارات طينية.
ودعت السلطات السكان إلى عدم مغادرة منازلهم إلا للضرورة القصوى.
ويأتي هذا التحذير بعد أيام من أمطار مدمرة ضربت شمال البلاد، تسببت في وفاة (44) شخصًا وفقدان (99) آخرين، معظمهم داخل دار للمسنين في منطقة مييون، التي لا تزال مصنفة ضمن المناطق الأكثر عرضة للخطر، إلى جانب فانغشان ومينتوقو وهوايروو.