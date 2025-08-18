Icon

يتضمن هذا الإصدار أفضل التقنيات الحديثة

بلغتين.. الأحوال المدنية تطلق الإصدار الجديد من شهادتي الميلاد والوفاة

الإثنين ١٨ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٢:٥٤ مساءً
بلغتين.. الأحوال المدنية تطلق الإصدار الجديد من شهادتي الميلاد والوفاة
المواطن - واس

أطلقت وكالة الوزارة للأحوال المدنية الإصدار الجديد من وثائق الواقعات المدنية (شهادة الميلاد وشهادة الوفاة).

ويتضمن هذا الإصدار أفضل التقنيات الحديثة وأعلى معايير السمات الأمنية في الطباعة.

وتتميز وثائق شهادة الميلاد والوفاة الجديدة بإضافة البيانات باللغة الانجليزية ورمز الاستجابة السريع (QR)، الذي يمكن من خلاله التأكد من معلومات الوثيقة وطباعتها عبر منصة (أبشر).

ويأتي إطلاق الإصدار الجديد من هذه الوثائق ضمن الخطوات التطويرية للتعاملات الإلكترونية الهادفة إلى توفير حلول رقمية ذكية للارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

