بلغتين.. الأحوال المدنية تطلق الإصدار الجديد من شهادتي الميلاد والوفاة

وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للطيران المدني وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى ساتورب سلمان للإغاثة يوزّع 2814 سلة غذائية في مرجعيون بلبنان الليلة الثالثة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 تشهد بيع صقرين بـ82 ألف ريال الملك سلمان وولي العهد يُعزيان رئيس باكستان تعليم تبوك يحدد مواعيد الاصطفاف الصباحي وبداية الحصة الأولى للعام الدراسي الجديد حضور لافت للسياح والعائلات الأجنبية في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق ابتداءً من الغد فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من عبدالله بن زايد
أطلقت وكالة الوزارة للأحوال المدنية الإصدار الجديد من وثائق الواقعات المدنية (شهادة الميلاد وشهادة الوفاة).
ويتضمن هذا الإصدار أفضل التقنيات الحديثة وأعلى معايير السمات الأمنية في الطباعة.
وتتميز وثائق شهادة الميلاد والوفاة الجديدة بإضافة البيانات باللغة الانجليزية ورمز الاستجابة السريع (QR)، الذي يمكن من خلاله التأكد من معلومات الوثيقة وطباعتها عبر منصة (أبشر).
ويأتي إطلاق الإصدار الجديد من هذه الوثائق ضمن الخطوات التطويرية للتعاملات الإلكترونية الهادفة إلى توفير حلول رقمية ذكية للارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.