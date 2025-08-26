بيانات 2.5 مليار شخص مهددة بالتسرب!

تعرضت شركة “غوغل” الأميركية لأكبر عملية قرصنة في التاريخ البشري الحديث، وذلك بعد سطو قراصنة محترفون على قاعدة بياناتها، وهو ما يعني أن بيانات أكثر من مليارين ونصف المليار مستخدم للبريد الإلكتروني الأوسع انتشاراً في العالم “Gmail” أصبحت في خطر.

ودعا تقرير نشرته جريدة “ديلي ميل” البريطانية، واطلعت عليه “العربية Business” المستخدمين إلى اتخاذ الحيطة والحذر من أي عملية سطو أو احتيال قد يتعرضون لها نتيجة تسرب البيانات.

وبحسب التفاصيل، فقد اخترقت مجموعة قراصنة تطلق على نفسها اسم “ShinyHunters” قاعدة بيانات “غوغل” المُدارة عبر منصة “Salesforce” السحابية عن طريق خداع أحد موظفي “غوغل” لمشاركة بيانات تسجيل الدخول، وذلك في يونيو الماضي.

وسرق القراصنة كميات هائلة من ملفات الأعمال، التي تحتوي على أسماء الشركات وتفاصيل الاتصال بالعملاء، لكن “غوغل” لا تعتقد أنه تم سرقة أي كلمات مرور خلال الحادثة.

ويستخدم المحتالون هذه البيانات حالياً لإجراء مكالمات هاتفية وهمية وإرسال رسائل بريد إلكتروني ضارة إلى هؤلاء العملاء، في محاولة للوصول إلى حساباتهم على “غوغل” وبياناتهم الخاصة.