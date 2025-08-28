بيان سعودي إيطالي.. رفض تهجير الفلسطينيين ودعوة لوقف فوري للحرب في غزة

صدر إعلان مشترك عن وزيري خارجية المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيطالية، فيما يلي نصه:

الوقف الفوري للحرب في غزة

“نؤكد مجددًا نحن وزيرا خارجية المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيطالية، وانطلاقًا من التزامنا المشترك بتحقيق سلام عادل وآمن وشامل ومستدام في الشرق الأوسط، دعوتنا إلى الوقف الفوري للحرب في غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن، وندين أي إجراءات أحادية الجانب أو أعمال عنف في الضفة الغربية من شأنها أن تقوض حل الدولتين.

وندعو إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الحيوية دون قيود إلى جميع أنحاء قطاع غزة، بالإضافة إلى رفع القيود عن جميع إيرادات المقاصة الفلسطينية المحتجزة.

ونؤكد مجددًا رفضنا القاطع لأي تهجير للسكان الفلسطينيين تحت أي ذريعة، ويتوجب الالتزام الكامل بمبدأ عدم التهجير والطرد.

كما نؤكد أن أي ترتيبات لما بعد الحرب، يجب أن ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتنفيذ واضح ومحدد زمنيًا يفضي لحل سياسي ينهي الاحتلال، ويحقق سلامًا عادلًا وشاملًا.

وفي هذا الإطار، ستبحث المملكة وإيطاليا أوجه التعاون الفاعلة لتمكين السلطة الفلسطينية بناءً على حل الدولتين، وبما يتوافق مع رؤية البلدين في إحلال السلام والأمن في المنطقة وخارجها”.