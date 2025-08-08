بيع صقرين بـ 180 ألف ريال في الليلة الأولى لمنصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025

انطلقت مساء اليوم، أولى ليالي منصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره في مَلهم (شمال الرياض)، بمشاركة مزارع إنتاج رائدة من جميع أنحاء العالم، ويستمر حتى الـ25 من أغسطس الجاري.

وشهدت الليلة الأولى حضورًا لافتًا من الصقارين والزوار المهتمين بهذا الموروث العريق، بيع خلالها صقران لمزرعة العرادي بمبلغ 180 ألف ريال، إذ رسى المزاد على مالكهما الجديد الأمير تركي بن محمد بن فهد عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.

وجاءت بداية الليلة بالصقر الأول فرخ حر، وجرى بيعه بمبلغ 75 ألف ريال، بعدها عُرض الصقر الثاني فرخ جير بيور، وبدأت المزايدة عليه بـ50 ألف ريال، وبيع بمبلغ 105 آلاف ريال.

ويعد المزاد وجهة موثوقة وفريدة من نوعها لنخبة الصقور من حول العالم، والصقور من السلالات الحائزة على بطولات دولية، من خلال تنظيم مزاد تنافسي مباشر وسريع، يجمع الصقارين والمنتجين وعشاق الصقور من السعوديين ومختلف دول العالم، وتُنقل فعاليات المزاد عبر القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث والبث المباشر لمنصات التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يسهم في تحقيق رؤية نادي الصقور السعودي، المتمثلة في الريادة في مجال التطوير والابتكار في هواية الصقور وتربيتها وإنتاجها ورعايتها، وهو دعم اقتصادي وثقافي، ومنصة لتعزيز الوعي البيئي.