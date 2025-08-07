بينهم صلاح وحكيمي.. قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025

أعلنت مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية اليوم، عن القائمة المختصرة المكونة من 30 لاعبًا مرشحًا للحصول على جائزة (الكرة الذهبية) لأفضل لاعب في العالم لعام 2025.

وشهدت القائمة وجود نجمين عربيين فقط، هما الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان الفرنسي المغربي أشرف حكيمي، والجناح الأيمن لفريق ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح.

وقدّم الثنائي أداءً مميزًا مع نادييهما خلال الموسم المنصرم، حيث توّج حكيمي بالثلاثية التاريخية (الدوري الفرنسي وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا) مع سان جيرمان، الذي أحرز معه أيضًا المركز الثاني ببطولة كأس العالم للأندية، التي اختتمت في الولايات المتحدة الشهر الماضي.

في المقابل، أدى صلاح دورًا أساسيًا في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الـ20 في تاريخه، ليعادل الرقم القياسي لأكثر الأندية فوزًا بالمسابقة العريقة مع غريمه التقليدي مانشستر يونايتد.

وتوّج صلاح بجائزة أفضل هداف في الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي للمرة الرابعة في مسيرته بالملاعب البريطانية، عقب تسجيله 29 هدفًا بالبطولة، كما فاز بجائزة أفضل صانع للأهداف في المسابقة، بعدما قدم 18 تمريرة حاسمة لزملائه.

ويوجد في القائمة أيضًا 8 لاعبين آخرين من باريس سان جيرمان بخلاف حكيمي هم: عثمان ديمبيلي، وجيانلويجي دوناروما، وديزاير دو، وخفيتشا كفاراتسخيليا، ونونو مينديز، وجواو نيفيز، وفابيان رويز، وفيتينيا.

كما يوجد 3 لاعبين من ليفربول بخلاف صلاح هم: الهولندي فيرجيل فان دايك، والأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، والألماني فلوريان فيرتز، الوافد الجديد للفريق الأحمر.

وقام بتمثيل ريال مدريد الإسباني 3 لاعبين هم الإنجليزي جود بيلينجهام، والفرنسي كيليان مبابي، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، مقابل 4 لاعبين من برشلونة، الذي توّج بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني في الموسم المنصرم، هم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والإسبانيان بيدري ولامين يامال، والبرازيلي رافينيا.

وضمت القائمة أيضًا الإنجليزي هاري كين والفرنسي مايكل أوليس من (بايرن ميونخ الألماني)، والسويدي فيكتور جيوكيريس والإنجليزي ديكلان رايس من (أرسنال الإنجليزي)، والهولندي دينزل دومفريس والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من (إنتر ميلان الإيطالي)، والنرويجي إيرلينج هالاند من (مانشستر سيتي الإنجليزي)، والإنجليزي كول بالمر من (تشيلسي الإنجليزي)، والأسكتلندي سكوت مكتوميناي من (نابولي الإيطالي)، والغيني سيرهو جيراسي من (بوروسيا دورتموند الألماني).

ويبدو ديمبيلي ويامال أبرز المرشحين للفوز بالجائزة هذا العام، عطفًا على المستويات الرائعة التي قدمها كل منهما مع فريقيهما، مما أسهم في حصولهما على ثلاثة ألقاب موسم 2024 / 2025.