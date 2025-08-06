Icon

تأخر سداد الرسوم.. الكهرباء تكشف أسباب تأخر إيصال الخدمة لمشروع الإسكان التنموي Icon خطوات الإبلاغ عن سرقة مركبة عبر أبشر Icon حرس الحدود ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بالقنفذة Icon مقتل وزيري الدفاع والبيئة في غانا بتحطم مروحية Icon مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يكرّم أصحاب المشروعات الناشئة Icon أبشر تحقق المركز الأول في مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2025 Icon الفرق بين البحث الآلي والميداني في نظام الضمان الاجتماعي  Icon ترامب يصدر أمرًا تنفيذيًّا بفرض رسوم إضافية 25%‭ ‬على الواردات الهندية Icon الوطني للفعاليات يستعد لإطلاق النسخة الثانية من مبادرة تقنية الفعاليات Event Tech 2025 Icon الذهب يهبط مع جني الأرباح Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الجهات ذات العلاقة استكملت المتطلبات وسددت الرسوم النظامية اليوم

تأخر سداد الرسوم.. الكهرباء تكشف أسباب تأخر إيصال الخدمة لمشروع الإسكان التنموي بالمدينة المنورة

الأربعاء ٦ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٩ مساءً
تأخر سداد الرسوم.. الكهرباء تكشف أسباب تأخر إيصال الخدمة لمشروع الإسكان التنموي بالمدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت الشركة السعودية للكهرباء التزامها التام بإيصال الخدمة الكهربائية لجميع المستفيدين من المشاريع السكنية فور استكمال المتطلبات والإجراءات النظامية، وذلك في ردّها على المقطع المرئي المتداول مؤخرًا لأحد المواطنين في المدينة المنورة بشأن إيصال الكهرباء لمشروع الإسكان التنموي.

عدم سداد الرسوم

وأوضحت الشركة، في بيان توضيحي، أنها قامت مسبقًا بتنفيذ البنية التحتية لكافة الوحدات السكنية ضمن المشروع المشار إليه، إلا أن عدم استيفاء المتطلبات النظامية وعدم سداد الرسوم المستحقة من قبل الجهات المعنية بتنفيذ المشروع تسبب في تأخر تشغيل الخدمة.

قد يهمّك أيضاً
هل تتأثر قيمة دعم حساب المواطن بسبب فاتورة الكهرباء؟

هل تتأثر قيمة دعم حساب المواطن بسبب فاتورة الكهرباء؟

مشروع مشترك للتغويز وإنتاج الكهرباء بأكثر من 8 مليارات دولار في مدينة جازان الاقتصادية

مشروع مشترك للتغويز وإنتاج الكهرباء بأكثر من 8 مليارات دولار في مدينة...

وأضافت “السعودية للكهرباء” أن الجهات ذات العلاقة قد استكملت المتطلبات وسددت الرسوم النظامية اليوم، الموافق 6 أغسطس 2025م، وبناءً عليه، ستباشر الشركة خلال الثلاثة أيام المقبلة عمليات تركيب العدادات وتشغيل الخدمة للوحدات السكنية التي استوفت كامل المتطلبات.

الوحدات المتبقية

وفيما يخص الوحدات المتبقية، أكدت الشركة أنه سيتم إيصال الخدمة الكهربائية فور إنهاء الجهات المعنية ما تبقى من الإجراءات وسداد الرسوم المستحقة، مجددة حرصها على سرعة الاستجابة وضمان وصول الخدمة لجميع المستفيدين دون تأخير حال استيفاء الشروط المطلوبة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد