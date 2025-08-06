تأخر سداد الرسوم.. الكهرباء تكشف أسباب تأخر إيصال الخدمة لمشروع الإسكان التنموي بالمدينة المنورة

تأخر سداد الرسوم.. الكهرباء تكشف أسباب تأخر إيصال الخدمة لمشروع الإسكان التنموي خطوات الإبلاغ عن سرقة مركبة عبر أبشر حرس الحدود ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بالقنفذة مقتل وزيري الدفاع والبيئة في غانا بتحطم مروحية مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يكرّم أصحاب المشروعات الناشئة أبشر تحقق المركز الأول في مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2025 الفرق بين البحث الآلي والميداني في نظام الضمان الاجتماعي ترامب يصدر أمرًا تنفيذيًّا بفرض رسوم إضافية 25% على الواردات الهندية الوطني للفعاليات يستعد لإطلاق النسخة الثانية من مبادرة تقنية الفعاليات Event Tech 2025 الذهب يهبط مع جني الأرباح
أكدت الشركة السعودية للكهرباء التزامها التام بإيصال الخدمة الكهربائية لجميع المستفيدين من المشاريع السكنية فور استكمال المتطلبات والإجراءات النظامية، وذلك في ردّها على المقطع المرئي المتداول مؤخرًا لأحد المواطنين في المدينة المنورة بشأن إيصال الكهرباء لمشروع الإسكان التنموي.
وأوضحت الشركة، في بيان توضيحي، أنها قامت مسبقًا بتنفيذ البنية التحتية لكافة الوحدات السكنية ضمن المشروع المشار إليه، إلا أن عدم استيفاء المتطلبات النظامية وعدم سداد الرسوم المستحقة من قبل الجهات المعنية بتنفيذ المشروع تسبب في تأخر تشغيل الخدمة.
وأضافت “السعودية للكهرباء” أن الجهات ذات العلاقة قد استكملت المتطلبات وسددت الرسوم النظامية اليوم، الموافق 6 أغسطس 2025م، وبناءً عليه، ستباشر الشركة خلال الثلاثة أيام المقبلة عمليات تركيب العدادات وتشغيل الخدمة للوحدات السكنية التي استوفت كامل المتطلبات.
وفيما يخص الوحدات المتبقية، أكدت الشركة أنه سيتم إيصال الخدمة الكهربائية فور إنهاء الجهات المعنية ما تبقى من الإجراءات وسداد الرسوم المستحقة، مجددة حرصها على سرعة الاستجابة وضمان وصول الخدمة لجميع المستفيدين دون تأخير حال استيفاء الشروط المطلوبة.