تأخر سداد الرسوم.. الكهرباء تكشف أسباب تأخر إيصال الخدمة لمشروع الإسكان التنموي بالمدينة المنورة

أكدت الشركة السعودية للكهرباء التزامها التام بإيصال الخدمة الكهربائية لجميع المستفيدين من المشاريع السكنية فور استكمال المتطلبات والإجراءات النظامية، وذلك في ردّها على المقطع المرئي المتداول مؤخرًا لأحد المواطنين في المدينة المنورة بشأن إيصال الكهرباء لمشروع الإسكان التنموي.

عدم سداد الرسوم

وأوضحت الشركة، في بيان توضيحي، أنها قامت مسبقًا بتنفيذ البنية التحتية لكافة الوحدات السكنية ضمن المشروع المشار إليه، إلا أن عدم استيفاء المتطلبات النظامية وعدم سداد الرسوم المستحقة من قبل الجهات المعنية بتنفيذ المشروع تسبب في تأخر تشغيل الخدمة.

وأضافت “السعودية للكهرباء” أن الجهات ذات العلاقة قد استكملت المتطلبات وسددت الرسوم النظامية اليوم، الموافق 6 أغسطس 2025م، وبناءً عليه، ستباشر الشركة خلال الثلاثة أيام المقبلة عمليات تركيب العدادات وتشغيل الخدمة للوحدات السكنية التي استوفت كامل المتطلبات.

الوحدات المتبقية

وفيما يخص الوحدات المتبقية، أكدت الشركة أنه سيتم إيصال الخدمة الكهربائية فور إنهاء الجهات المعنية ما تبقى من الإجراءات وسداد الرسوم المستحقة، مجددة حرصها على سرعة الاستجابة وضمان وصول الخدمة لجميع المستفيدين دون تأخير حال استيفاء الشروط المطلوبة.