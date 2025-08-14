تباطؤ معدل التضخم في السعودية إلى 2.1% خلال يوليو

المواقيت المكانية للحج والعمرة توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على عدة مناطق وظائف شاغرة لدى شركة المراعي وظائف شاغرة في مجموعة صافولا وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا ضبط مقيم لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة في المدينة المنورة درب التبانة يُزين سماء الوطن العربي لمدة أسبوعين تراجع أسعار النفط بأكثر من 1% 8 خطوات للحصول على خدمة نقل اللوحات عبر أبشر وظائف شاغرة بـ مجموعة الفطيم القابضة
تباطأ ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 2.1% خلال شهر يوليو 2025، مسجلاً أدنى معدل في 5 أشهر، وبتراجع عن شهر يونيو السابق والبالغ 2.3%، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس.
وسجلت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود الارتفاع الأكبر بين الأقسام بنسبة بلغت 5.6%، فيما ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1.6%، وأسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 4.3%.
وارتفعت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 5.6% مدفوعة بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 6.6% في شهر يوليو 2025م، والتي تأثرت بارتفاع إيجارات الفلل بنسبة 6.4%. وكان لارتفاع هذا القسم أكبر تأثير على التضخم السنوي لشهر يوليو 2025م نظراً لوزنه النسبي البالغ 25.5%.
في السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1.6% مدفوعة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 2.6%.
كما ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 4.3% متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 24.7%، كما سجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.4%، مدفوعة بارتفاع أسعار المطاعم والمقاهي وما شابهها بنسبة 1.5%.