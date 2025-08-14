Icon

تباطؤ معدل التضخم في السعودية إلى 2.1% خلال يوليو

الخميس ١٤ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٩ صباحاً
تباطؤ معدل التضخم في السعودية إلى 2.1% خلال يوليو
المواطن - فريق التحرير

تباطأ ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 2.1% خلال شهر يوليو 2025، مسجلاً أدنى معدل في 5 أشهر، وبتراجع عن شهر يونيو السابق والبالغ 2.3%، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس.

وسجلت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود الارتفاع الأكبر بين الأقسام بنسبة بلغت 5.6%، فيما ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1.6%، وأسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 4.3%.

وارتفعت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 5.6% مدفوعة بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 6.6% في شهر يوليو 2025م، والتي تأثرت بارتفاع إيجارات الفلل بنسبة 6.4%. وكان لارتفاع هذا القسم أكبر تأثير على التضخم السنوي لشهر يوليو 2025م نظراً لوزنه النسبي البالغ 25.5%.

في السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1.6% مدفوعة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 2.6%.

كما ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 4.3% متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 24.7%، كما سجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.4%، مدفوعة بارتفاع أسعار المطاعم والمقاهي وما شابهها بنسبة 1.5%.

