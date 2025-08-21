تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. أمن المنشآت تحتفي بتخريج 208 متدربين من الدورات التأهيلية

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، احتفت قوات أمن المنشآت بتخريج (124) خريجًا من الدورة التأهيلية لأعمال ديوان وزارة الداخلية، و(84) خريجًا من الدورة التأهيلية لأعمال قوات أمن المنشآت، وذلك بحضور قائد قوات أمن المنشآت المكلف لواء مهندس سعد بن عبدالعزيز المغيصيب، في معهد تدريب القوات بالرياض.

وعبّر قائد قوات أمن المنشآت، عن شكره لسمو وزير الداخلية نظير الدعم غير المحدود الذي تحظى به القوات في مختلف المجالات، واعتزازه بما تحقق من نتائج في التدريب الميداني والتعليم النظري، الذي اشتمل على أحدث المناهج الأمنية، وتهيئ رجال الأمن للعمل في ميادين الشرف بمهنية واقتدار للمحافظة على أمن الوطن ومقدراته.