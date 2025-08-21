تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. أمن المنشآت تحتفي بتخريج 208 متدربين من الدورات التأهيلية

المياه توزع أكثر من 45.5 مليون م3 خلال الموسم السياحي في عسير والباحة والطائف الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب القبض على مخالف للصيد في أماكن محظورة بمحمية الإمام عبدالعزيز منصة مساند تحقق قفزات رقمية في 2025 الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود إيداع مبالغ دعم الحقيبة المدرسية للفصل الدراسي الأول بدء أعمال السجل العقاري في 15 حيًا بالمنطقة الشرقية وحائل انخفاض معدل البطالة بين السعوديات إلى 13% حملة لتعزيز الوعي بأهمية الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية بيع 3 صقور بـ111 ألف ريال في خامس ليالي المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، احتفت قوات أمن المنشآت بتخريج (124) خريجًا من الدورة التأهيلية لأعمال ديوان وزارة الداخلية، و(84) خريجًا من الدورة التأهيلية لأعمال قوات أمن المنشآت، وذلك بحضور قائد قوات أمن المنشآت المكلف لواء مهندس سعد بن عبدالعزيز المغيصيب، في معهد تدريب القوات بالرياض.
وعبّر قائد قوات أمن المنشآت، عن شكره لسمو وزير الداخلية نظير الدعم غير المحدود الذي تحظى به القوات في مختلف المجالات، واعتزازه بما تحقق من نتائج في التدريب الميداني والتعليم النظري، الذي اشتمل على أحدث المناهج الأمنية، وتهيئ رجال الأمن للعمل في ميادين الشرف بمهنية واقتدار للمحافظة على أمن الوطن ومقدراته.