تحذير أمني عال الخطورة بشأن ثغرات أمنية في منتجات Foxit

أعلن المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، عن تحذير أمني جديد عالي الخطورة، بشأن ثغرات أمنية في منتجات “Foxit”.

وتابع المركز التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، عبر حسابه بمنصة إكس، أن شركة Foxit، أصدرت تنبيهًا أمنيًا للإعلان عن ثغرات أمنية في منتجاتها.