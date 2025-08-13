Icon

تحذير أمني عال الخطورة بشأن ثغرات أمنية في منتجات Foxit

الأربعاء ١٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٠ صباحاً
تحذير أمني عال الخطورة بشأن ثغرات أمنية في منتجات Foxit
المواطن - فريق التحرير

أعلن المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، عن تحذير أمني جديد عالي الخطورة، بشأن ثغرات أمنية في منتجات “Foxit”.

وتابع المركز التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، عبر حسابه بمنصة إكس، أن شركة Foxit، أصدرت تنبيهًا أمنيًا للإعلان عن ثغرات أمنية في منتجاتها.

