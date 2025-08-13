خروج 35 عربة قطار عن مسارها في تكساس تحذير أمني عال الخطورة بشأن ثغرات أمنية في منتجات Foxit وظائف هندسية شاغرة بـ هيئة سدايا 17 وظيفة شاغرة في شركة PARSONS وظائف شاغرة لدى بنك التصدير والاستيراد أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى المساء وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بمركز الدراسات والبحوث الدفاعية وظائف شاغرة لدى مجموعة روشن وظائف شاغرة في بنك الجزيرة
أعلن المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، عن تحذير أمني جديد عالي الخطورة، بشأن ثغرات أمنية في منتجات “Foxit”.
وتابع المركز التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، عبر حسابه بمنصة إكس، أن شركة Foxit، أصدرت تنبيهًا أمنيًا للإعلان عن ثغرات أمنية في منتجاتها.