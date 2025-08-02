تحذير من سيول متوقعة والأرصاد: أغسطس الأكثر هطولًا للأمطار

أصدر المحلل الجوي عقيل العقيل، من المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا من مخاطر السيول المتوقعة خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى استمرار فرص هطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة في عدة مناطق بالمملكة، خاصة مرتفعات عسير، الباحة، جازان، والمناطق الشرقية من مكة المكرمة والطائف.

أمطار أغسطس

خلال لقاء على برنامج “من السعودية” عبر القناة السعودية، أوضح العقيل أن شهر أغسطس يُعد الأكثر هطولًا للأمطار سنويًا، مع تسجيل منطقة جازان لأعلى معدلات الهطول اليومية والشهرية، بناءً على السجلات المناخية والتوقعات المستقبلية.

وأكد العقيل أن الأمطار المتوقعة قد تترافق مع سيول جارفة وتساقط حبات البرد، خاصة في المناطق الجبلية، محذرًا من خطر السيول المنقولة التي قد تصل إلى مناطق لم تتعرض لهطول مباشر، داعيًا إلى الحيطة وتجنب الأودية.

كما نبّه إلى ضرورة متابعة الإنذارات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، خاصة التنبيهات الحمراء التي تتطلب استعدادًا ميدانيًا فوريًا لمواجهة المخاطر المحتملة.

في سياق الحديث عن الأجواء الحارة، أشار إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الشرقية والوسطى حتى نهاية سبتمبر، مع بداية اعتدال الطقس في شمال المملكة اعتبارًا من أكتوبر.

اختتم العقيل حديثه بالتأكيد على أن فصل الصيف، وفق التقويم الأرصادي، لم يتبقَ منه سوى شهر واحد، مناشدًا المواطنين متابعة النشرات اليومية وتجنب المخاطرة بالاقتراب من تجمعات السيول.