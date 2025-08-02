تحذير من سيول متوقعة والأرصاد: أغسطس الأكثر هطولًا للأمطار طيران ناس يستضيف حفل عشاء في موسكو احتفالًا بربط العاصمة الروسية مع الرياض برحلات مباشرة مساند: لا طريقة لتوثيق عمليات تحويل واستلام الرواتب خارج القنوات المعتمدة القبض على مواطن روج 46 ألف قرص إمفيتامين في الشمالية البروكلي يقي من أمراض خطيرة ديدان النار السامة تظهر على شواطئ أمريكا المنافذ الجمركية تسجل 1547 حالة ضبط خلال أسبوع توضيح من التأمينات الاجتماعية بشأن نسبة الاشتراك البطاطس أصلها من الطماطم! موعد إيداع حساب المواطن دفعة أغسطس
أصدر المحلل الجوي عقيل العقيل، من المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا من مخاطر السيول المتوقعة خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى استمرار فرص هطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة في عدة مناطق بالمملكة، خاصة مرتفعات عسير، الباحة، جازان، والمناطق الشرقية من مكة المكرمة والطائف.
خلال لقاء على برنامج “من السعودية” عبر القناة السعودية، أوضح العقيل أن شهر أغسطس يُعد الأكثر هطولًا للأمطار سنويًا، مع تسجيل منطقة جازان لأعلى معدلات الهطول اليومية والشهرية، بناءً على السجلات المناخية والتوقعات المستقبلية.
وأكد العقيل أن الأمطار المتوقعة قد تترافق مع سيول جارفة وتساقط حبات البرد، خاصة في المناطق الجبلية، محذرًا من خطر السيول المنقولة التي قد تصل إلى مناطق لم تتعرض لهطول مباشر، داعيًا إلى الحيطة وتجنب الأودية.
كما نبّه إلى ضرورة متابعة الإنذارات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، خاصة التنبيهات الحمراء التي تتطلب استعدادًا ميدانيًا فوريًا لمواجهة المخاطر المحتملة.
في سياق الحديث عن الأجواء الحارة، أشار إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الشرقية والوسطى حتى نهاية سبتمبر، مع بداية اعتدال الطقس في شمال المملكة اعتبارًا من أكتوبر.
اختتم العقيل حديثه بالتأكيد على أن فصل الصيف، وفق التقويم الأرصادي، لم يتبقَ منه سوى شهر واحد، مناشدًا المواطنين متابعة النشرات اليومية وتجنب المخاطرة بالاقتراب من تجمعات السيول.