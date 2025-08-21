تحويلة مرورية على تقاطع طريقي الملك سلمان وأبي بكر الصديق بالرياض

تراجع طفيف بأسعار الذهب اليوم عدد المعتمرين يتجاوز 15 مليونًا خلال الربع الأول من 2025 إدخال 135 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة إنتاج النفط في النرويج يسجل أعلى مستوى منذ 2011 قناة بنما تتوقع تراجع عائداتها بنسبة 7.4 % خلال السنة القادمة توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية غزيرة ورياح وغبار على عدة مناطق أسماء الفائزين في مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره الجامعة الإسلامية تعتمد إدراج مقرر الذكاء الاصطناعي متطلبًا جامعيًا الشؤون الدينية تسلّم كبار المطوفين الرخصة الأولى عبر تطبيق توكلنا لتعزيز الخدمات توضيح من التأمينات بشأن استبعاد المشترك غير السعودي
أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بدء تفعيل تحويلة مرورية على تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق أبي بكر الصديق، وذلك ضمن مشروع تنفيذ جسر تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق أبي بكر الصديق.
وقالت الهيئة عبر منصة إكس إن تفعيل التحويلة المرورية جرى بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور منطقة الرياض.
ويأتي ذلك في إطار جهود تطوير شبكة الطرق وتعزيز انسيابية الحركة المرورية في العاصمة، بما يتماشى مع أهداف تحسين جودة الحياة وتسهيل التنقل داخل المدينة.