تحويلة مرورية على تقاطع طريقي الملك سلمان وأبي بكر الصديق بالرياض

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بدء تفعيل تحويلة مرورية على تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق أبي بكر الصديق، وذلك ضمن مشروع تنفيذ جسر تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق أبي بكر الصديق.

وقالت الهيئة عبر منصة إكس إن تفعيل التحويلة المرورية جرى بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور منطقة الرياض.

ويأتي ذلك في إطار جهود تطوير شبكة الطرق وتعزيز انسيابية الحركة المرورية في العاصمة، بما يتماشى مع أهداف تحسين جودة الحياة وتسهيل التنقل داخل المدينة.