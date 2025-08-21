Icon

تحويلة مرورية على تقاطع طريقي الملك سلمان وأبي بكر الصديق بالرياض

الخميس ٢١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٥ صباحاً
تحويلة مرورية على تقاطع طريقي الملك سلمان وأبي بكر الصديق بالرياض
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بدء تفعيل تحويلة مرورية على تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق أبي بكر الصديق، وذلك ضمن مشروع تنفيذ جسر تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق أبي بكر الصديق.

وقالت الهيئة عبر منصة إكس إن تفعيل التحويلة المرورية جرى بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور منطقة الرياض.

ويأتي ذلك في إطار جهود تطوير شبكة الطرق وتعزيز انسيابية الحركة المرورية في العاصمة، بما يتماشى مع أهداف تحسين جودة الحياة وتسهيل التنقل داخل المدينة.

