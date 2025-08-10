Icon

تراجع أسعار الأرز العالمية بنسبة 5%

الأحد ١٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥٧ مساءً
تراجع أسعار الأرز العالمية بنسبة 5%
المواطن - واس

انخفضت أسعار الأرز العالمية بنسبة (5%)، محققة أدنى مستوى لها منذ عام 2017؛ بسبب موسم الحصاد القياسي في العديد من المناطق، وإنهاء الهند لحظر تصدير الأرز.

وبلغ سعر الأرز الأبيض التايلندي المكسور، الذي يُعد المعيار العالمي لسعر الأرز، (375.50) دولارًا للطن في الأيام الأخيرة, بانخفاض قدره (26%) عن أواخر العام الماضي، وذلك بعد أن بدأت الهند -أكبر مصدر في العالم- في رفع القيود المفروضة على شحنات صادرات الأرز في سبتمبر الماضي.

وانخفض مؤشر أسعار الأرز العالمي للأمم المتحدة بنسبة (13%) هذا العام، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة، ما يمثل تراجعًا حادًا عن أوائل العام الماضي، عندما ارتفعت أسعار الأرز إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008 بعد أن فرضت الهند سلسلة من القيود على الصادرات.

