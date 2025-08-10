تراجع أسعار الأرز العالمية بنسبة 5% فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية بريطانيا تطورات الأوضاع في غزة إحباط تهريب 205,000 قرص ممنوع في جازان ثوران بركان جبل إتنا بإيطاليا وارتفاع الحمم 3000 متر دوريات المجاهدين تقبض على مخالف لترويجه الحشيش والإمفيتامين في جدة منى العجمي متحدثة رسمية لوزارة التعليم لتعزيز التواصل مع المجتمع والإعلام من فرنسا إلى مكة.. غيث البربوشي يروي قصة إتمامه حفظ القرآن في عامين القبض على 14 مخالفًا لتهريبهم 315 كيلو قات في عسير اكتشاف قطع فخارية وأدوات حجرية تعود إلى 50 ألف سنة في القرينة بالرياض “صقّار المستقبل” جناح تفاعلي بالمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 لتعريف الأجيال بعالم الشواهين
انخفضت أسعار الأرز العالمية بنسبة (5%)، محققة أدنى مستوى لها منذ عام 2017؛ بسبب موسم الحصاد القياسي في العديد من المناطق، وإنهاء الهند لحظر تصدير الأرز.
وبلغ سعر الأرز الأبيض التايلندي المكسور، الذي يُعد المعيار العالمي لسعر الأرز، (375.50) دولارًا للطن في الأيام الأخيرة, بانخفاض قدره (26%) عن أواخر العام الماضي، وذلك بعد أن بدأت الهند -أكبر مصدر في العالم- في رفع القيود المفروضة على شحنات صادرات الأرز في سبتمبر الماضي.
وانخفض مؤشر أسعار الأرز العالمي للأمم المتحدة بنسبة (13%) هذا العام، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة، ما يمثل تراجعًا حادًا عن أوائل العام الماضي، عندما ارتفعت أسعار الأرز إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008 بعد أن فرضت الهند سلسلة من القيود على الصادرات.