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تراجع أسعار الذهب اليوم

الأربعاء ٦ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٧ صباحاً
تراجع أسعار الذهب اليوم
المواطن - واس

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تراجعت أسعار الذهب اليوم، مع صعود الدولار قليلًا، بينما أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بشأن تعيينين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي).

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 3376.01 دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 3431.10 دولارًا.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 37.82 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.5% إلى 1313.94 دولارًا، وانخفض البلاديوم واحدًا بالمئة إلى 1164.15 دولارًا.

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