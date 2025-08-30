Icon

وظائف شاغرة للجنسين بـ أرامكو الطبي Icon وظائف شاغرة في شركة الفنار Icon وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر Icon وظائف شاغرة لدى بفروع التصنيع الوطنية Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة EY Icon ترامب يلغي الحماية الخاصة لكامالا هاريس Icon عودة المدارس غدًا في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة Icon تراجع أسعار النفط اليوم  Icon خطوات تقديم طلب تقسيط مبالغ الضريبة المستحقة Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد وغبار على عدة مناطق  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

تراجع أسعار النفط اليوم 

السبت ٣٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٩ صباحاً
تراجع أسعار النفط اليوم 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تراجعت أسعار النفط اليوم, وسط حذر المستثمرين من ضعف الطلب في الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر، التي ينتهي أجلها اليوم، بمقدار (50) سنتًا أو (0.73%) لتغلق عند (68.12) دولارًا للبرميل، فيما تراجعت عقود نوفمبر الأكثر تداولًا (53) سنتًا أي (0.78%) إلى (67.45) دولارًا.

قد يهمّك أيضاً
أسعار النفط تقفز أكثر من 5% بفعل تطورات صحة ترامب

أسعار النفط تقفز أكثر من 5% بفعل تطورات صحة ترامب

أسعار النفط ترتفع حوالي 1% وبرنت يزيد 47 سنتًا

أسعار النفط ترتفع حوالي 1% وبرنت يزيد 47 سنتًا

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (59) سنتًا أي (0.91%) لتسجل (64.01) دولارًا للبرميل عند التسوية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد