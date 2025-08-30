وظائف شاغرة للجنسين بـ أرامكو الطبي وظائف شاغرة في شركة الفنار وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر وظائف شاغرة لدى بفروع التصنيع الوطنية وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة EY ترامب يلغي الحماية الخاصة لكامالا هاريس عودة المدارس غدًا في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تراجع أسعار النفط اليوم خطوات تقديم طلب تقسيط مبالغ الضريبة المستحقة توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد وغبار على عدة مناطق
تراجعت أسعار النفط اليوم, وسط حذر المستثمرين من ضعف الطلب في الولايات المتحدة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر، التي ينتهي أجلها اليوم، بمقدار (50) سنتًا أو (0.73%) لتغلق عند (68.12) دولارًا للبرميل، فيما تراجعت عقود نوفمبر الأكثر تداولًا (53) سنتًا أي (0.78%) إلى (67.45) دولارًا.
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (59) سنتًا أي (0.91%) لتسجل (64.01) دولارًا للبرميل عند التسوية.