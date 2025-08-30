تراجع أسعار النفط اليوم 

تراجعت أسعار النفط اليوم, وسط حذر المستثمرين من ضعف الطلب في الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر، التي ينتهي أجلها اليوم، بمقدار (50) سنتًا أو (0.73%) لتغلق عند (68.12) دولارًا للبرميل، فيما تراجعت عقود نوفمبر الأكثر تداولًا (53) سنتًا أي (0.78%) إلى (67.45) دولارًا.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (59) سنتًا أي (0.91%) لتسجل (64.01) دولارًا للبرميل عند التسوية.