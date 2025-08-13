تراجع أسعار النفط بأكثر من 1%

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1%، اليوم، بعد ارتفاع مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 80 سنتًا، ما نسبته 1.2%، ليصل إلى 65.32 دولارًا للبرميل، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.5%، ما يعادل 92 سنتًا، ليصل إلى 62.25 دولارًا للبرميل.