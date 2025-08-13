تراجع أسعار النفط بأكثر من 1%

8 خطوات للحصول على خدمة نقل اللوحات عبر أبشر وظائف شاغرة بـ مجموعة الفطيم القابضة وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد وظائف شاغرة في بنك D360 الرقمي ضبط 6 رجال و5 نساء وافدين لممارستهم الدعارة في شقة بنجران تطوير مطار الملك سعود في الباحة.. توسعة ضخمة تواكب أعلى المعايير الدولية السعودية ترسّخ موقعها الريادي في الصحة العالمية بإنجازات بحثية وتصنيفات دولية وزير الإعلام: جذب أكثر من 616 شركة عالمية إلى السعودية في الربع الأول لعام 2025 شؤون الحرمين: التزموا بالزي اللائق عند زيارة المسجد الحرام إدراج الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المناهج الدراسية وتدشين 120 مدرسة جديدة
تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1%، اليوم، بعد ارتفاع مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 80 سنتًا، ما نسبته 1.2%، ليصل إلى 65.32 دولارًا للبرميل، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.5%، ما يعادل 92 سنتًا، ليصل إلى 62.25 دولارًا للبرميل.