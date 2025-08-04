تراجع أسعار النفط وسط قرار أوبك+ بزيادة الإنتاج

تراجعت أسعار النفط الخام خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق متقلبة، بعد إعلان تحالف أوبك+ عزمه على زيادة الإنتاج بنحو 547 ألف برميل يوميًا ابتداءً من مطلع الشهر المقبل، مما أثار مخاوف من تخمة المعروض في السوق العالمية.

وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة (1.5%) ليصل إلى (66.35) دولارًا للبرميل تسليم سبتمبر، بينما تراجع خام برنت بنسبة (1.2%) إلى (68.83) دولارًا للبرميل تسليم أكتوبر.

ورغم التوقعات باستقرار مستويات الإنتاج بعد سبتمبر، أبقى بنك جولدمان ساكس على تقديراته لسعر خام برنت عند متوسط (64) دولارًا للبرميل خلال الربع الأخير من (2025)، مع توقع انخفاضه إلى (56) دولارًا في (2026).