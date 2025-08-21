تراجع طفيف بأسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب اليوم، مع ترقب المتعاملين لإشارات حول توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي قبل ندوة جاكسون هول في وايومنج، والتي تبدأ في وقت لاحق من اليوم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية (0.1) بالمئة إلى (3343.09) دولارًا للأوقية (الأونصة)، وانخفضت أيضًا العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (0.1) بالمئة إلى (3386.10) دولارًا.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند (37.88) دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين (0.3) بالمئة إلى (1335.14) دولارًا، وهبط البلاديوم (0.5) بالمئة إلى (1108.73) دولارات.