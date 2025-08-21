تراجع طفيف بأسعار الذهب اليوم عدد المعتمرين يتجاوز 15 مليونًا خلال الربع الأول من 2025 إدخال 135 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة إنتاج النفط في النرويج يسجل أعلى مستوى منذ 2011 قناة بنما تتوقع تراجع عائداتها بنسبة 7.4 % خلال السنة القادمة توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية غزيرة ورياح وغبار على عدة مناطق أسماء الفائزين في مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره الجامعة الإسلامية تعتمد إدراج مقرر الذكاء الاصطناعي متطلبًا جامعيًا الشؤون الدينية تسلّم كبار المطوفين الرخصة الأولى عبر تطبيق توكلنا لتعزيز الخدمات توضيح من التأمينات بشأن استبعاد المشترك غير السعودي
تراجعت أسعار الذهب اليوم، مع ترقب المتعاملين لإشارات حول توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي قبل ندوة جاكسون هول في وايومنج، والتي تبدأ في وقت لاحق من اليوم.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية (0.1) بالمئة إلى (3343.09) دولارًا للأوقية (الأونصة)، وانخفضت أيضًا العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (0.1) بالمئة إلى (3386.10) دولارًا.
بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند (37.88) دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين (0.3) بالمئة إلى (1335.14) دولارًا، وهبط البلاديوم (0.5) بالمئة إلى (1108.73) دولارات.